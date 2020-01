Timmy Failure: des erreurs ont été commises Première tapis rouge de Sundance

Disney a organisé un événement spécial tapis rouge au Sundance Film Festival en Utah, pour le nouveau film Disney + Original, Timmy Failure: Mistakes Were Made.

Ce nouveau film a été réalisé par le cinéaste primé Tom McCarthy et est basé sur le livre le plus vendu du même nom, qui suit les exploits hilarants de notre héros excentrique et mort, Timmy Failure, qui, avec ses 1500 livres Total, partenaire de l’ours polaire, exploite Total Failure Inc., une agence de détectives de Portland. Oddball de l’école élémentaire, Timmy (Winslow Fegley), sans aucune certitude mais confiant, doit naviguer dans le monde des adultes autour de lui, y compris sa mère surchargée (Ophelia Lovibond), son petit ami bien intentionné (Kyle Bornheimer), son professeur / ennemi juré (Wallace Shawn) et un conseiller d’orientation mandaté par l’école (Craig Robinson), tous dans sa quête pour devenir le meilleur détective du monde.

Lors de l’événement Red Carpet, le réalisateur Tom McCarthy, le producteur Jim Whitaker, le co-scénariste Stephan Pastis et l’acteur de Timmy Failure, Winslow Fegley, ont pris la parole lors de l’événement, que vous pouvez entendre dans la vidéo ci-dessous:

Timmy Failure: Mistakes Were Made arrivera à Disney + le 7 février.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

