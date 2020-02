Timothée Chalamet pourrait apparaître comme Robin dans The Batman

Le Batman, le film de Matt Reeves qui met en vedette Rober Pattinson, devient de plus en plus agité et après que le réalisateur nous a permis de jeter un premier regard sur le costume de Bat Man, une nouvelle rumeur circule désormais sur les réseaux sociaux. Ceci est une apparition possible de Robin sur la bande.

Les maîtres des fuites, We Got This Covered, nous apportent cette nouvelle et non seulement c’est une apparition de Robin, mais, soi-disant, Timothée Chalamet serait chargé de donner vie au jeune Dick Grayson.

Le rapport souligne également que l’apparition de Young Wonder serait brève, à peine suffisante pour Warner Bros. et DC peut ensuite développer un spin-off axé sur l’assistant de Batman.

Bien sûr, et comme nous insistons toujours, ce n’est qu’une rumeur et nous devrons attendre la confirmation des maisons de production pour savoir si Chalamet jouera vraiment Robin, en attendant, nous continuerons de surveiller toute nouvelle relative à The Batman.

