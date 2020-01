Timothée Chalamet pourrait être Bob Dylan dans son biopic!

Nous sommes à une époque où la vie des plus grands musiciens des 50 dernières années est un succès sur grand écran. Nous avons déjà vu la renommée de Freddie Mercury aux côtés de Queen et l’histoire mouvementée d’Elton John. Bien qu’ils aient été fascinants, il y a encore des artistes qui méritent d’avoir leur propre film et il semble qu’ils honoreront une véritable légende vivante, Bob Dylan.

Il s’avère que le directeur de Ford contre Ferrari, James Mangold, Il a déjà plusieurs projets à la porte, Parmi eux, un film intitulé Going Electric, qui racontera l’histoire de Robert Allen Zimmerman – Le prénom de Dylan. Le meilleur de tous, c’est que L’acteur Timonthée Chalamet serait le principal candidat pour incarner le chanteur de «Mr. Tambourine Man ”sur grand écran.

Selon ce que rapporte Deadline, l’acteur de 24 ans est déjà en pourparlers pour pouvoir jouer Going Electric. Ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que l’intrigue se concentrera puisque Bob Dylan était un jeune homme errant dans les rues du Minnesota et de New York pour devenir l’un des musiciens folk les plus importants et même quand il a changé sa guitare acoustique pour une Fender Stratocaster.

On ne sait pas encore si Thimothée Chalamet chantera les grands succès de Bob Dylan comme Taron Egerton l’a fait dans Rocketman ou s’il jouera et se concentrera sur la caractérisation du personnage comme Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, mais selon la même source, L’acteur Little Women prend déjà des cours de guitare pour se familiariser avec la guitare acoustique et électrique.

John Mangold a de l’expérience dans ce type d’histoires, car en 2005, il a réalisé Walk the line, la vie de Johnny Cash et June Carter Protagonisée par Joaquin Phoenix et Reese Whiterspoon, qui lui a valu cinq nominations aux Oscars. Propre Mangold avec Bob Dylan et son manager Jeff Rosen écrit le scénario d’après la biographie du musicien Dylan Goes Electric de Elijah Wald, Ils ont également la permission d’utiliser le catalogue complet du musicien de 78 ans, nous verrons donc probablement Chalamet chanter les chansons les plus importantes de sa carrière.

Est-il tard pour Timothée Chalamet de jouer le grand Bob Dylan?