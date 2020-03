Timothy Hutton, accusée d’avoir violé un modèle canadien à l’âge de 14 ans

Sera Johnston, exmodèle canadien, a accusé Timothy Hutton de l’avoir violée alors qu’elle n’avait que 14 ans. La femme a rapporté les faits à BuzzFeed News, expliquant en détail comment l’agression sexuelle présumée s’est produite lorsqu’elle l’a rencontré dans un hôtel à Vancouver et a fini par être téléchargé dans la chambre de l’interprète en 1983.

Timothy Hutton

L’acteur, qui a récemment travaillé sur «Comment s’en tirer avec le meurtre» et «Almost Family», parlait à Johnston et à ses deux amis pendant un certain temps, continuer à les inviter à se joindre à lui et ses amis à l’hôtel où ils étaient. “C’était comme si nous les divertissions. Nous étions amusants”, explique l’ex-modèle. Cependant, et loin de ce que j’aurais pensé au début, la situation est devenue plus sombre quand ils sont montés dans la chambre de Hutton.

L’acteur leur a offert des boissons, qu’ils ont acceptées nerveusement, en s’asseyant à côté de Johnston. “Il était très proche de moi, se déplaçant vers moi, caressant mes jambes“explique-t-il. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à réaliser que les choses devenaient laides. Elle je ne me souviens pas comment ça s’est passé dans la chambre de Hutton, seulement qu’on lui a demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles et que un ami de l’acteur est également entré dans la chambre. Johnston a commencé à se plaindre, exprimant que “ce n’est pas une bonne idée” et “je ne pense pas que ma mère soit belle”. Le rapport affecté Je voulais partir, mais ils ne l’ont pas quitté et il a reçu une réponse selon laquelle “tout ira bien”.

Selon les déclarations de la Canadienne, il a commencé à lui embrasser le cou, ce qui l’a paralysée de peur. Il a commencé à se déshabiller tout en se sentant raide et froid et, à la fin, Hutton est monté sur elle et l’a pénétrée malgré les plaintes de Johnston: “S’il vous plaît ne le faites pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas.” “C’était très douloureux, extrêmement douloureux. Horrible, absolument horrible”, avoue-t-il. Hutton a pris de la vaseline et l’a utilisée comme lubrifiant. Mais l’horreur que l’ancien modèle avoue n’a pas de fin, car l’ami qui regardait tout a introduit son pénis en érection dans la bouche de la femme. Johnston lui a demandé d’arrêter et bien qu’il ait continué à plusieurs reprises, il a finalement arrêté par ordre de l’acteur, qui a dit qu’il “a dit” elle n’aime pas ça “ou quelque chose comme ça, alors qu’il a fini de me violer“.

La réponse de Timothy Hutton

Timothy Hutton n’a pas tardé à répondre à ces accusations, s’assurant que tout ce qui a été publié est un mensonge. L’équipe juridique de l’acteur a envoyé un document de 91 pages dans lequel il nie les faits, garantissant que son accusé n’a jamais rencontré Johnston et qu ‘”il ne passera pas une minute de plus à honorer ces allégations qui sont manifestement fausses et ne visent qu’à l’extorquer”.

Timothy Hutton

L’interprète défend sa version en se basant sur la clarté avec laquelle la femme exprime les faits, bien qu’elle se soit produite il y a 37 ans. “Il a fourni des détails graphiques, lascifs et atroces d’une rencontre sexuelle qui aurait eu lieu il y a 36 ans. Bien que ce soient des détails dégoûtants, tout écrivain de fiction indécent pourrait leur fable“De plus, il s’excuse il n’y a aucune preuve à l’appui, donc l’histoire est “fabriquée”.

D’un autre côté, ils indiquent qu’ils ont essayé de parvenir à un accord par lequel Johnston recevrait 135 mille dollars, un chiffre bien inférieur au million et demi qu’il demande. Cependant, l’accusation le nie, car l’un des termes inclus le déni de Hutton pour ce qui est arrivé. Johnston a le soutien et la version de l’un des deux amis qui l’ont accompagnée, qui se souvient des faits, mais Je n’avais pas pensé qu’il ne s’agissait pas de relations sexuelles volontaires. Cette femme rapporte également qu’elle a également été harcelée par l’un des amis de l’acteur.

.