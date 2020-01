Tina Fey et Amy Poehler accueillent les Golden Globes en 2021 / Film

Aux Golden Globes le week-end dernier, l’animateur Ricky Gervais a continué à dire que c’était la dernière fois qu’il montait sur scène pour la cérémonie de remise des prix, et il s’en fichait du tout. La Hollywood Foreign Press Association l’a pris au mot, et l’année prochaine, ils ramèneront deux talents qui se sont révélés beaucoup plus aimés dans leurs fonctions d’hébergement.

Le duo dynamique Saturday Night Live de Amy Poehler et Tina Fey sera de retour pour accueillir le 78e Golden Globes pour la cérémonie 2021. Les deux ont déjà organisé ensemble en 2013, 2014 et 2015, et ils ont été félicités dans tous les domaines pour avoir donné un peu de vie aux prix et pour avoir associé le spectacle à de grands rires.

Le Hollywood Reporter a entendu Amy Poehler et Tina Fey animer les Golden Globes 2021 de la présentation de la NBC Television Television Critics Association au cours du week-end. Lorenzo Soria, président de la Hollywood Foreign Press Association, a déclaré dans un communiqué:

“On ne peut nier que la chimie comique de Tina et Amy est contagieuse. Nous avons hâte de voir le duo dynamique revenir sur la scène des Golden Globes. »

À la suite de la performance très critiquée de Ricky Gervais aux Golden Globes le week-end dernier, NBC veut évidemment attirer des hôtes qui auront un peu plus de plaisir au lieu d’essayer de faire chier tout le monde. Le style comique de Gervais a toujours été sarcastique et insultant, mais la performance du week-end dernier était juste amère et en colère, sans parler d’un peu hypocrite puisqu’il parle de «l’élite hollywoodienne» comme s’il n’était pas l’un d’eux.

Fey et Poehler sont un incroyable duo de bandes dessinées depuis un certain temps, remontant à leur époque en tant que membres de la distribution sur Weekend Update, qu’ils ont réunis après que Jimmy Fallon ait quitté la série et Fey avait besoin d’un remplaçant pour la rejoindre au bureau. Si vous avez oublié à quel point il était incroyable que Fey et Poehler accueillent les Golden Globes auparavant, voici leur monologue d’ouverture de 2015:

