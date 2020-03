Tina Knowles applaudit à Troll qui lui a dit de “disparaître” avec Beyoncé

Tina Knowles ne faisait que s’occuper de ses affaires et racontait des blagues sur Instagram lorsqu’un troll a tenté de pleuvoir sur son défilé.



De toutes les réalisations pour lesquelles Tina Knowles est connue tout au long de sa longue carrière, ses adeptes des médias sociaux l’aiment pour ces plaisanteries de maman ringard. La mère de Beyoncé et Solange aime se rendre sur les réseaux sociaux très souvent et livrer des blagues à la fois gloussantes et dignes de ses adeptes, mais parce qu’Internet est ce qu’il est, elle ne peut pas éviter que les gens qui décident de sauter en ligne sur cracher quelques remarques désagréables.

Presley Ann / Intermittent / .

“Avez-vous entendu parler des oreillers en velours côtelé?” Tina a demandé dans sa vidéo avant de donner la punchline de la blague. “Ouais, ils font les gros titres! Des gros titres sur la tête quand vous vous couchez dessus.” Vous savez, parce que je ne fais pas de blague sans une explication immédiate. Alors que Tina Knowles pensait que sa ligne était drôle, un utilisateur d’Instagram pensait que ce serait le moment idéal pour mettre Tina en échec.

“Fille, prends-les une frange et disparais avec ta fille et tes petits-enfants pendant un petit moment”, a commenté la femme. “Nous n’avons pas besoin de ça maintenant.” Tina mit quelques instants en quarantaine pour répondre. “Tout d’abord, je ne suis pas une fille. Alors essayez de susciter un peu de respect et deuxièmement si vous n’en avez pas besoin, alors quittez ma page et allez où vous voulez ce que vous voyez”, a déclaré Tina. Elle a terminé les choses en écrivant «Avec amour». Découvrez Tina Knowles donnant son applaudissement chic ci-dessous.

