Tinashe annonce les dates de sa tournée pour vous

Tinashe lance une «tournée pour vous».

La chanteuse R&B a annoncé les dates d’une tournée de printemps. Présenté par Live Nation, le trek de 19 dates débute le 20 avril à Détroit et parcourt les États-Unis et le Canada, avec des arrêts à Chicago, Boston, New York, Los Angeles et Vancouver, avant de se terminer le 23 mai à Seattle.

La tournée vient soutenir le dernier album de Tinashe, Songs for You, qu’elle a sorti de façon indépendante en novembre avec des apparitions de 6LACK, Ms Banks et G-Eazy.

Les billets seront mis en vente vendredi tandis que le fan club et les packages VIP seront disponibles à partir de mercredi à 10 h, heure locale. Voir les dates ci-dessous.

Dates de la tournée de Tinashe pour vous

20 avril – Detroit, MI – Saint Andrews Hall

21 avril – Chicago, IL – House of Blues Chicago

22 avril – Pittsburgh, PA – Spirit Hall

23 avril – Silver Spring, MD – Le Fillmore Silver Spring

24 avril – Boston, MA – Big Night Live

25 avril – Philadelphie, Pennsylvanie – Théâtre des arts vivants

26 avril – Brooklyn, NY – Varsovie

27 avril – New York, NY – Gramercy Theatre

29 avril – Toronto, ON – Le Danforth Music Hall

9 mai – Denver, CO – Sommet

11 mai – Houston, TX – House of Blues Houston

12 mai – Dallas, TX – House of Blues Dallas

15 mai – Phoenix, AZ – Crescent Ballroom

16 mai – Los Angeles, Californie – Le Belasco

17 mai – San Diego, Californie – The Observatory North Park

18 mai – Santa Ana, Californie – L’Observatoire

19 mai – San Francisco, Californie – August Hall

22 mai – Vancouver, BC – Commodore Ballroom

23 mai – Seattle, WA – Neptune Theatre