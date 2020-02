Tinashe annonce les dates de sa “tournée pour vous” ce printemps

Tinashe emmène son nouvel album sur la route.



Tinashe avait des problèmes d’étiquette qu’elle devait gérer vers la fin de 2018 et le début de 2019. Bien que cela soit généralement le signe qu’un artiste pourrait être sur le déclin, cela s’est avéré être une bénédiction pour la chanteuse de Los Angeles. Elle s’est séparée de RCA l’année dernière et est devenue officiellement une mouture indépendante. Elle a réalisé son dernier projet, Songs For You fin 2019 et il semble qu’elle s’apprête à prendre la route pour soutenir le projet.

Earl Gibson III / .

Tinashe prendra la route ce printemps pour le Tour For You. Avec des dates prévues en avril et mai, Tinashe fera son chemin à travers l’Amérique du Nord, y compris deux dates au Canada. La tournée débutera à Détroit le 20 avril avant de traverser le Midwest et la côte Est. Tinashe frappera de grandes villes à travers l’Amérique telles que New York, Los Angeles, Houston et plus encore. Ses deux dates au Canada seront à Toronto le 29 avril et à Vancouver le 22 mai. Quiconque cherche à se rendre au spectacle, les billets seront en vente vendredi. Cependant, pour toute personne faisant partie de son fan club, vous pouvez mettre la main sur des billets et des packages VIP le mercredi 5 février à 10 heures, heure locale.

Consultez les dates ci-dessous pour la tournée de Tinashe pour vous.

