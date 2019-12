Tinashe dévoile la vidéo «Stormy Weather» aux tons sépia

Tinashe partage un nouveau clip.



Tinashe est de retour pour poursuivre sa campagne Songs For You, dévoilant son dernier clip pour "Stormy Weather".

La piste de rêve se démarque comme un représentant clair de la direction créative que Tinashe a mis à profit sa pleine indépendance en tant qu'artiste. Songs For You trouve la jeune chanteuse dans son élément et dans "Stormy Weather", cela est personnifié. La vidéo est drapée dans des tons neutres alors que Tinashe et une clique de danseurs entrent dans une routine exécutée par des experts.

"Je voulais donner aux gens une véritable expérience dans laquelle ils pourraient vraiment se mordre les dents", a précédemment expliqué Tinashe au Hip Hop Mike de Hot 97, l'essence de Songs For You. "Il y a quelques moments qui se trouvent dans vos sensations. J'ai dû C'est vraiment le projet le plus vulnérable que j'aie jamais lancé. "

Creusez en haut.

