Tinashe réagit à la réaction brutale du commentaire du Nord-Ouest

Tinashe est critiquée pour ses commentaires sur le Nord-Ouest.

Lundi, la fille de 6 ans de Kanye West et Kim Kardashian s’est produite lors du défilé Yeezy de la saison 8 de son père lors de la Fashion Week de Paris. Elle a rappé sur le rythme pour “What I Do?” une chanson interprétée à l’origine par la sensation virale de 5 ans ZaZa. Mais les fans n’ont pas tardé à appeler Kim et Kanye pour ne pas avoir donné de crédit à l’auteur.

La famille de ZaZa s’est rendue sur Instagram pour parler des performances de North. “Nous prenons la fierté de la créativité, et croyons si un enfant est impliqué ou un adulte … la créativité mérite le RESPECT / hommage!” ils ont écrit. “Ce que @kimkardashian (Kanye west) font avec leur fille … avec l’inspiration de ZaZa et notre famille à l’esprit est bien … nous ne sommes pas fous MAIS PLS MONTRER L’AMOUR ET LE SOUTIEN À L’ORIGINAL D’ABORD !!!”

Kim a répondu dans les commentaires, reconnaissant l’inspiration de ZaZa. “Nous vous aimons, North est une grande fan et enregistre en studio tout le temps avec son père et est inspirée par ZaZa et aime Lay Lay aussi!” dit-elle. “La performance d’aujourd’hui du remix de North de la chanson de ZaZa était quelque chose qu’elle a demandé de faire à la dernière minute et une surprise totale. Je ne voulais pas donner du crédit là où le crédit était dû. J’adorerais que les filles se rencontrent bientôt. ”

Je suis tellement fier de mon Northie !!!!!! Sa 1ère performance m’a fait pleurer! Elle a eu une performance impromptue sur scène lors du défilé de la saison 8 de son père, Yeezy! Criez à Zaza !!! @redcarpetZaZa North espère que vous aimerez le remix !!! pic.twitter.com/f9Zas0OLlz

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 mars 2020

Tinashe a également décidé de peser sur les performances de North. «Le nord-ouest le souhaite», a-t-elle écrit dans les commentaires de ZaZa. Sa réponse a reçu un contrecoup de la part de certains fans. Justine Skye, qui est une amie de la famille Kardashian-Jenner, a applaudi en écrivant: «tu es fou?»

La chanteuse Songs for You a également abordé la controverse sur Twitter, affirmant qu’elle ne faisait que plaisanter. “C’était une putain de blague, vous la traînez tous sérieusement. Vous agissez vraiment comme si vous aviez personnellement tendu la main à la petite fille comme elle, même au gramme, comme si j’étais vraiment malade que tout le monde soit si foutrement juste Plssssssssssss », a déclaré Tinashe, ajoutant:« Je vous jure que vous le souhaitez être fou de trucs. Oui, c’était une blague, détends-toi. »

Après que le commentaire a été republié par The Shade Room, Tinashe en a ri. “Lol de toute façon … tout le monde a voté aujourd’hui?!”

Je jure que vous aimez tout simplement être fou de tout ça. Oui, c’était une blague, éclairez-vous.

– TINASHE (@Tinashe) 3 mars 2020