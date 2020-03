Tini a brûlé de jalousie! Sebastian Yatra est capturé en train de danser de très près avec son amant?

Enfin, Sebastián Yatra a été pris les mains dans la pâte. Regardez ce qu’il faisait avec cette danseuse!

7 mars 2020

Le chanteur colombien Sebastian Yatra Il a finalement été surpris en train de danser très hardiment avec un danseur, mais est-ce que Tini Stoessel vu ça?

Il y a quelques années, Sébastien Yatra Il a été invité par Don Francisco à son spectacle, mais, sans rien à craindre, Don Francisco voulait que Sebastian se sente chez lui en le surprenant avec une surprise de haut calibre.

Alors que Yatra J’étais insouciant, le plus cher Don Francisco a appelé une belle fille assise parmi le public et elle avec beaucoup d’énergie et avec une robe trop courte a commencé à danser! Sans aucun doute, c’était un délice de Sebastian Yatra!

Il s’agit du mannequin et de la danseuse Andrea ValdirisosÀ deux reprises, la mannequin a montré son grand talent pour la danse et, dans l’un des moments, Sebastian est allé sur le terrain en profitant de son moment le plus attendu qui était d’échanger des mouvements avec cette beauté de la femme.

Comme c’était bon Yatra!

