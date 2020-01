Tini et Carlos Rivera rejoignent Mala Rodríguez et Sebastián Yatra en tant que conseillers

* En préparation

La deuxième édition de ‘La Voz’ sur Antena 3 est déjà en cours. La chaîne avec le producteur Boomerang TV est déjà en pleine production de la nouvelle édition de l’émission à succès qui reviendra sur la grille de la chaîne tout au long de l’année 2020. Nous connaissions certaines données à ce sujet, mais c’est maintenant quand elles ont été a révélé l’identité des visages familiers qui intégreront votre équipe. De cette façon, nous savons que les artistes internationaux Carlos Rivera et Tini rejoignent l’équipe de conseillers qui seront en charge d’aider les coachs dans la phase des Space Battles.

Carlos Rivera et Tini, conseillers dans «La Voz 2020»

‘La Voz 2020’ aura à nouveau Eva González en tant que présentatrice et dans ce cas, l’équipe de coachs l’intégrera Pablo López, Antonio Orozco, Alejandro Sanz et Laura Pausini. Alors que les deux premiers se répètent, Sanz et Pausini sortent dans Antena 3. Après avoir fait partie de «La Voz» dans Telecinco, deux des stars de la musique les plus connues du monde entier feront partie de cette nouvelle édition du spectacle de talents dans notre pays. Ils ne seront pas seuls dans la phase des batailles et ils auront l’aide des chanteurs Mala Rodríguez, Carlos Rivera, Tini et Sebastián Yatra.

De cette façon, Yatra sera l’assistante de López dans cette phase tandis que Laura Pausini aura les conseils de Carlos Rivera. De son côté, Mala Rodríguez sera la main droite d’Antonio Orozco tandis qu’Alejandro Sanz comptera sur la collaboration d’un autre artiste international comme lui, Tini. Ensemble, ils travailleront dans l’espace qui revient après avoir été le show de talents le plus suivi en 2019. De cette façon, le programme a atteint une part moyenne de 18,7% et plus de 2,7 millions de téléspectateurs, étant l’édition la plus regardée de «The Voice» des trois dernières années. L’espace a réussi à être un leader dans tous les spectateurs de moins de 64 ans et a atteint 23% parmi le plus jeune public. Quant à Commercial Target, mettez en évidence les 21,3% qui ont marqué l’espace.

Nouvelle phase avec Miriam Rodríguez

Dans celle-ci nouvelle édition de ‘The Voice’ dans Antena 3, l’espace présentera une nouvelle phase appelée “The Return” qui peut être suivie exclusivement dans Atresplayer Premium. De cette façon, et tout comme FormulaTV a avancé exclusivement, Miriam Rodríguez deviendra le cinquième entraîneur de l’espace et le fera dans cette phase parallèle au cours de laquelle elle formera elle-même sa propre équipe avec les concurrents qui n’ont pasn ont été choisies aux auditions, qui auront une seconde chance avec elle. Lorsque vous avez l’équipe de format, Rodriguez rivalisera avec le reste des entraîneurs, déjà dans les phases finales de l’espace.

