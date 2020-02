Tini Stoessel et Sebastián Yatra sont enregistrés dans la salle en train de le faire dans le noir!

Les chanteurs du genre urbain, Sebastián Yatra et Tini Stoessel ne cessent de montrer au monde à quel point leur amour est grand, ils n’ont presque pas d’intimité même dans les réseaux!

1 février 2020

Tini Stoessel et Sebastian Yatra Ils sont l’un des couples les plus buteurs du moment, ils ont des centaines de followers grâce à l’amour qui en a touché plus d’un. L’année 2019 a certainement été l’une des meilleures années de ces gars-là, sans aucun doute, cette 2020 devrait être bien meilleure, car ils ont déjà commencé une grande tournée en Europe.

Ces deux artistes, interprètes de “Hey” ont montré au monde que non seulement leur amour est sur scène, ils sont traités avec autant ou plus d’amour lorsqu’ils sont dans l’intimité, eh bien, ils l’ont fait dans une vidéo.

La belle ancienne actrice de la série jeunesse Violetta, est très active dans ses réseaux sociaux, dans son compte officiel, elle a partagé à quel point l’accueil de ses fans dans l’une de ses émissions les plus récentes a été formidable.

Mais, tout dans la vie n’est pas du travail, Tini et Yatra Ils ont décidé de faire une pause sur les plages argentines et, après avoir dissipé tout le stress ensemble, ils ont repris leur travail et leurs engagements.

Comme c’est câlin!

