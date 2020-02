Tini Stoessel et Sebastián Yatra sont enregistrés dans un lit d’hôtel, c’est adorable!

Le plus jeune couple du moment, Tini et Sebastián Yatra ont été pris dans un hôtel Regardez la vidéo!

17 février 2020

L’un des couples les plus «but» du moment, Tini Stoessel et Sebastian Yatra ils ont déménagé plus d’un après avoir officiellement annoncé leur relation amoureuse, ils nous ont tous à l’affût de chacune de leurs publications!

Bien que ces deux jeunes aient beaucoup de travail, ces deux tourtereaux ne manquent pas de montrer à quel point leur amour mutuel est grand.

Il semble que le Colombien, Sébastien, Veut continuer à être connu par tous les moyens, puisque, depuis qu’il a ouvert son compte sur la plateforme “Tik Tok” n’a pas cessé de télécharger des vidéos.

Tout comme c’est arrivé avec cette dernière vidéo drôle du couple amoureux, ils étaient dans un hôtel et c’est comme ça qu’ils ont été enregistrés!

La vidéo en quelques secondes a été remplie de likes et de commentaires drôles, ses images folles ont déclenché le rire de ses fans!

