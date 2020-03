Tini Stoessel fête ses 23 ans aujourd’hui | Instagram

La célèbre chanteuse et actrice Tini Stoessel fête aujourd’hui 21 mars leur 23 ans vieille et bien qu’elle soit en quarantaine, elle se sent reconnaissante envers toutes les personnes qui l’ont soutenue, son petit ami et sa famille.

La chanteuse voyagé il y a quelques semaines en Europe, et à cause de cela, vous devez rester à la maison incapable de partir pour une raison quelconque.

Malgré cela, la belle Martina fête aujourd’hui son 23e anniversaire et partagé avec tous ses followers sur Instagram avec un jolie photo de la maison

Aujourd’hui, j’ai célébré mon anniversaire d’une manière très spéciale, différente de ce à quoi je m’attendais … l’endroit était le même que tant d’autres fois, ma maison, mais cette fois, seules ma mère, mon frère et mon père m’ont accompagné “, écrit-il dans votre publication.

D’accord et non regrettable d’être en quarantaine, Tini se révèle être reconnaissant pour la vie pour une autre année d’être entouré de gens qui l’aiment.

Aujourd’hui, notre meilleure défense est de rester chez nous, ce virus nous enseigne que la solidarité, le respect de ce qui est établi, la pensée de l’autre, le soutien, nous permettront de le vaincre. Je t’envoie tout mon amour! Et merci encore “, at-il terminé.

Le message est plein de bons voeux et plus de 800 mille likes des gens qui la suivent.

Sebastian Yatra, son petit ami, a partagé un vidéo émotionnelle dans votre compte officiel Instagram, car comme vous le savez, ils ne sont pas ensemble et cela fait plusieurs jours qu’ils ne sont pas vus en raison de la quarantaine.

Je me sens chanceux de connaître votre cœur et que vous avez pris le temps d’agrandir le mien, j’aimerais être là avec vous dans votre journée, mais à la fin vous savez que je suis là et vous êtes ici avec moi de mille façons que vous seul connaissez fais le !! Joyeux anniversaire mon grand amour !!! 🙂 Vous remplissez ce miracle appelé la vie de couleur “, écrit-il dans la publication.

Il ne faut pas oublier que Martina a commencé à se faire connaître pour son caractère de Violetta Castillo dans la série de Disney Channel, Violetta.

Avec ce rôle, il a remporté un récompense aile “Actrice Breakout“dans l’édition 2012 du Kids ‘Choice Awards Argentine.

En avril 2016, il a lancé TINI, son premier discothèque en tant que soliste, qu’il a obtenu disque d’or dans ses quelques heures de lancement en Argentine et le même certificat en Pologne, en Autriche et au Brésil.

Après là sa carrière ne faisait que monter et il continuera sans aucun doute à augmenter davantage dans les années à venir.

