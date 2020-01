Tini Stoessel porte un costume bien gommé qui la rend folle, sa réaction n’est pas normale!

Tini Stoessel est devenu fou

La chanteuse Tini Stoessel C’est sans aucun doute une jeune femme avec beaucoup de talent, car non seulement elle chante et joue, mais elle danse aussi très bien. Cela ne fait aucun doute et récemment, il a beaucoup parlé de son nouveau look.

Son petit ami Sebastian Yatra a été avec elle dans les moments les plus importants de cette année jusqu’à présent, et comme elle est constamment en rénovation, elle a publié des vidéos de ses succès sur ses réseaux sociaux.

Parmi eux, on a puissamment attiré l’attention, car on voit Tini bouger son corps sans s’arrêter au rythme de la musique. Ce matériel audiovisuel a pour sous-titre vidéo le “#Souvenir AUJOURD’HUI UN MEDIANOCHEEEEEEEEEEEEE N’EST PLUS NADAAAAAA @mauyricky”.

Dans le matériel audiovisuel, elle se démarque avec la danse, sans doute elle le fait très bien, tout le monde a été vraiment surpris par la facilité qu’elle a sur ses hanches et sa démolition qui ne passe pas inaperçue.

Parmi les commentaires, nous mettons en évidence “Je deviens fou” “LA AMOOOOOOOO” “Sos fuega tini” “Noooooo nooooooo noooooooooooooo TROP BEAUCOUP” “CETTE CHANSON EST INCROYABLE” “OMGGG CAMT WAITTT ANYMORE” “Un coup vient”.

