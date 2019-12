Tini Stoessel sort une romance en décembre … son nouveau single | Instagram

Tini Stoessel, originaire d'Argentine, a partagé sur sa chaîne YouTube son nouveau single particulièrement romantique intitulé "Décembre" devenir rapidement un succès.

Clôturant l'année avec une excellente chanson, ses fans s'accordent à dire que c'était le meilleur de 2019 comme une cerise à gâteau car il n'y a pas longtemps, il a lancé "Hé" et "Fraise".

Bien que les dernières mélodies aient été des collaborations avec son petit ami Sebastian Yatra et le second avec le rappeur Lalo Ebratt, et les deux sont devenus des succès pour les collaborateurs.

❤️ Une publication partagée de TINI (@tinistoessel) sur 17 déc.2019 à 12:54 PST





Décembre est une chanson complètement romantique, les ballades interprétées dans la voix de la douce Tini sont une délicatesse à laquelle vos oreilles ne peuvent échapper car votre voix ressemble à Sirena car elle vous hypnotise lorsque vous commencez à l'écouter.

La nouvelle mélodie de Tini Il parle de l'amour d'un couple qui semble s'épuiser de l'un d'eux, et elle se demande s'il est possible de sauver cet amour avant qu'il ne soit trop tard.

«Vous manquer ne sera jamais suffisant, le destin nous écrit soudain, je suis mort pour vous avoir dit que … je vous aime», fait partie du refrain de la chanson de Tini.

Tini a commencé son grand succès quand il a joué son personnage "Violetta" feuilleton du même nom, étant une jeune femme extrêmement douce qui s'installe dans son pays d'origine avec son père après avoir vécu plusieurs années à l'extérieur.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=RQxyiaBU2AU (/ intégré)







À partir du programme Stoessel il a réussi à monter rapidement dans le monde de la musique alors que Violetta a ouvert plusieurs portes dans l'industrie, a ajouté les fans qu'il avait pour le programme, puis quand il s'est lancé dans la musique, ils se sont multipliés.

Pratiquement quand le chanteur argentin jette un nouveau single il est sûr que cela deviendra un succès car non seulement son talent séduit ses fans mais aussi sa simplicité, son humilité et surtout sa beauté.

