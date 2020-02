Tinieblas Jr présente un jeu vidéo sur les enfers mayas

L’étude UnChild Games a présenté cette semaine le premier jeu basé sur le lutteur mexicain Tinieblas Jr. Il s’agit d’un jeu de plateforme dans lequel le combattant voyage à travers le monde souterrain maya, appelé Xibalbá.

“Vous incarnez le légendaire Tinieblas Jr. dans cette aventure à défilement horizontal basée sur le niveau difficile à surmonter de la vieille école pleine d’action, de combats, d’actes et de mythologie du royaume maya”, explique la revue du jeu.

Une partie importante de ce jeu est la musique composée par des groupes comme Septimo Angel, Officium Triste, Portread, Age of the Sun Melodic / Death, Ikonodrama, Celestial Crown, Frozen Dreams et Synaxaria.

Le jeu est maintenant disponible sur Google Play et dans la boutique Microsoft et sera bientôt sur Steam.

.