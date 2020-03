Tirso Calero quitte «Serve and Protect» après 800 chapitres en tant que coordinateur de script

«Servir et protéger» perd un élément clé de son succès. Comme FormulaTV l’a appris exclusivement, Tirso Calero quitte la série quotidienne de la télévision espagnole et Plano a Plano relever de nouveaux défis professionnels. Le créateur, coordinateur du scénario et producteur exécutif ne sera pas dans la cinquième saison, qui commence à partir du chapitre 800 et sera diffusée à partir d’août les après-midi de La 1.

“Je voulais partir au chapitre 600 mais nous avons décidé que la meilleure chose pour la série était de rester jusqu’à 800et c’est ce que nous avons fait. Je pense que c’est une décision positive pour tout le monde. Pour la série, parce que c’est ainsi qu’elle utilisera de nouvelles méthodes et façons de travailler, et pour moi, parce que je dois relever de nouveaux défis et grandir professionnellement “, explique Calero dans des déclarations exclusives à FormulaTV.

Tirso Calero

Le créateur valencien garantit qu’il n’est pas bon pour une création de se perpétuer dans la même position. “Ceux d’entre nous qui ont créé des séries et inventé des histoires, nous devons constamment évoluer, pour ne pas nous accommoder ni rouiller. Après 800 épisodes, j’ai senti que je devais sauter pour m’exciter à nouveau, avec de nouveaux projets de fiction”, ajoute-t-il.

Plusieurs offres à la télévision

Concernant votre avenir professionnel, Calero est en train de mélanger quelques options de télévision qui ont été proposées. “Je ne renonce pas du tout aux séries quotidiennes. Je pense qu’elles sont fondamentales dans l’industrie audiovisuelle espagnole. Par conséquent, il est probable que bientôt je coordonne une nouvelle série quotidienne … mais je ne ferme pas les portes pour essayer d’autres formats” .

“Je suis heureux de pouvoir faire face à de nouveaux projets et de sortir du bazar mental d’être devant un quotidien, mais je suis aussi très désolé car cette série est comme un fils que vous devez licencier, car il quitte la maison”, avoue-t-il à ce sujet. portail. Calero dit que la fiction de La 1 a une corde depuis un moment et que la chose la plus difficile a été accomplie, qui est de se faire connaître et d’atteindre un public très fidèle. La vérité est que leurs niveaux d’audience sont les plus importants de l’offre de fiction du réseau public.

Quant aux nouvelles sur «Servir et protéger» dans le reste de la quatrième saison, Calero dit que il y aura le retour d’un personnage très cher. “Nous le devions aux adeptes originaux de la série et je suis sûr que ce retour donnera beaucoup à dire. De plus, la fin de la saison sera la chose la plus spectaculaire que nous ayons faite de toute la série”, explique-t-il.

Affiche de “Tarantula”, la pièce de Tirso Calero

“Tarantula”, son projet théâtral

Votre tâche la plus immédiate est de commencer par les répétitions de sa nouvelle pièce, intitulée “Tarantula”, avec Armando del Río, Laia Alemany et Jon Arias. La pièce sortira en juin au Théâtre Reina Victoria de Madrid. “C’est un thriller, parce que je voulais changer de sexe. Après plusieurs comédies, j’ai senti que je devais faire mes preuves, avec un nouveau challenge sur les planches. J’ai de la chance, en plus, de pouvoir diriger le travail et je suis très excité”, déclare Calero.

