Titanic célèbre 22 ans de première et nous nous souvenons d'une des meilleures scènes

Titanic célèbre 22 ans de première et nous nous souvenons des meilleures données du film

Il y a 22 ans, le 19 décembre 1997 aux États-Unis, le Titanic est sorti, où l'histoire a été connue pour la première fois où Jack a gelé dans l'Atlantique et Rose a à peine survécu à cet acte d'amour.

Titanic est et restera à jamais l'un des films les plus réussis de l'histoire du cinéma, ainsi que l'un des plus chers. En fait, les critiques espéraient que ce serait un échec retentissant, bien que plus tard ils aient été quelque peu gênés parce que leurs estimations ont été totalement démolies par la réalité, car le film a levé le grand montant de 800 millions de dollars.

En outre, Titanic est l'un des films qui a remporté le plus de Oscars, avec rien de plus et rien de moins que 11 sur un total de 14 nominations, parmi les Oscars pour le meilleur du cinéma qu'il a remporté, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur. une note de 83% sur la page spécialisée Rotten Tomatoes et un score de 74 sur 100 dans le Metascore.

Il y a quelques mois lors de l'enregistrement de Once Upon a Time, Brad Pitt, Leonardo Dicaprio et Margot Robbie étaient ensemble, lorsque Brad Pitt et Leonardo Dicaprio plaisantent sur la performance de ce dernier dans le film Titanic, dans lequel il est interrogé sur un grand doute que cela existe toujours dans tous les téléspectateurs, si Jack aurait pu être sauvé dans le film Titanic avec Rose?.

"Vraiment, Jack ne rentre pas dans la porte?", A déclaré Brad à Leo, et bien qu'il ait essayé de l'ignorer, ses coéquipiers l'ont mis sous pression pour qu'il réponde. Margot, qui se considère comme un fan du film Titanic, a confirmé que c'est la plus grande controverse dans le cinéma moderne, a-t-il même plaisanté en disant: "Ne leur avez-vous pas demandé d'utiliser une porte plus petite?"

Quant à l'acteur Leonardo Dicaprio, il a déclaré qu'il n'avait plus rien à dire à ce sujet. Brad Pitt a insisté: Acceptez-le Leo, oui vous correspond!

Au cas où vous ne vous souvenez pas de la scène: après avoir vécu le naufrage dans lequel les deux ont dû sauter dans l'eau gelée, les deux étaient entourés de tous les passagers voyageant avec eux, tous demandant de l'aide.

Jack obtient pour Rose une porte en bois qui flottait sur l'eau afin que sa bien-aimée ne souffre pas plus qu'il ne souffrait déjà d'hypothermie afin que seule Rose puisse grimper à la base en bois Jack flottait avec le sauveteur dans l'eau parce que soi-disant l'objet ne pouvait pas supporter le poids des deux, la fin, nous le savons tous.