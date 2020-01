Titres quittant Netflix Australie Février 2020

Février est à nos portes et cela signifie que nous dirons au revoir à une sélection de titres sur Netflix Australia. Tout au long du mois, nous continuerons de mettre à jour la liste de tous les titres qui devraient sortir sur Netflix afin que vous puissiez avoir votre dernière chance de regarder certains de vos films et séries télévisées préférés. Voici tous les titres qui devraient quitter Netflix Australie en février 2020.

La plus grande victime de la liste des titres qui devraient sortir en février est le Bates Motel. L’un des piliers les plus longs du service de streaming, les cinq saisons devraient quitter Netflix à l’international. En tant que l’une des émissions les plus excitantes de Netflix, de nombreux fans seront extrêmement contrariés de voir la série partir. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de titres à venir sur Netflix que vous pouvez attendre en février qui devraient vous occuper.

Voici tous les titres qui devraient quitter Netflix Australie en février 2020:

Titres quittant Netflix Australie le 1er février 2020: Assault on Wall Street (2013) Trash Fire (2016) Titres quittant Netflix Australia le 2 février 2020: Titres quittant Netflix Australie le 6 février 2020: Geronimo Stilton: 1 SeasonTitles Leaving Netflix Australia le 7 février 2020: Titres quittant Netflix Australie le 9 février 2020: Metallica: Some Kind of Monster (2014) Titres quittant Netflix Australia le 12 février 2020: Immutable Law of First Love: 1 SeasonTitles Leaving Netflix Australia le 14 février, 2020: One Strange Rock: 1 SeasonPowder: 1 SeasonTitles Quitter Netflix Australia le 19 février 2020: Titles Leaving Netflix Australia le 21 février 2020: Ken Burns: The Civil War (1990) Ken Burns: The Roosevelts: An Intimate History Prohibition: A Film de Ken Burns & Lynn Novick The War: A Film by Ken Burns and Lynn NovickTitles Leaving Netflix Australia on 24 février 2020: Magi: The Labyrinth of Magic: 2 Seasons

Quel titre serez-vous triste de voir quitter Netflix Australie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!