Titres quittant Netflix Canada en avril 2020

Nous sommes désolés d’être porteurs de mauvaises nouvelles, mais malheureusement, de nombreux autres titres devraient quitter Netflix Canada au cours du mois à venir. Il y a de très bons titres auxquels nous devrons malheureusement dire au revoir. Voici les titres quittant Netflix Canada pour avril 2020.

Nous avons commencé à voir plus d’originaux Netflix quitter la bibliothèque Netflix Canada au cours des derniers mois. Cela est dû au fait que l’original est autorisé par Netflix mais n’a pas été produit par eux. Le dernier original à quitter est la série de comédie britannique Chewing Gum. Les deux saisons de la série quitteront Netflix Canada le 4 avril 2020.

Voici tous les titres prévus pour quitter Netflix Canada en mars 2020

Titres quittant Netflix Canada le 1er avril 2020: Arthur Christmas (2011) Barsaat (1995) Big Time (2017) Boy Bye (2016) Buddymoon (2016) Can’t Hardly Wait (1998) Catch Me If You Can (2002) Catching The Sun (2015) Celluloid Man (2012) Chuck Norris vs. Communism (2015) Dancing Quietly (2016) Dare to Be Wild (2015) Dil Hai Tumhaara (2002) Don’t Look Down (2016) Ethirmarai (2018) Fifty Shades Darker (2017) Fishpeople (2017) Floogals (2015) Girl, Interrupted (1999) Gods of Egypt (2016) Gore Vidal: The United States of Amnesia (2013) Great Interior Design Challange: 2 SeasonsHellboy (2004) Historias del Canal (2014) ) J’espionne (2002) Influx (2016) Inside (2016) Ça pourrait t’arriver (1994) Iverson (2014) Joe Cocker: Mad Dog with Soul (2017) Kya Kehna (2000) Les MisérablesLocked Up (2017) Memoirs of a Geisha (2005) Open Water 3: Cage Dive (2017) Paranormal Activity 2 (2010) Prince (2010) Resident Evil: Extinction (2007) Short Circuit 2 (1988) Silicon Cowboys (2016) Split (2016) Stasis (2017) Tell It to the Bees (2018) Les mauvais enfants ( 2016) The Human Factor: The Untold Story of the Bombay Film Orchestras (2013) The Only Way Is Essex: 2 SeasonsThe Sum of All Fears (2002) Tropic Thunder (2008) Wrath of the Titans (2012) Titles Leaving Netflix Canada on April 2nd, 2020: Batteries non incluses (1987) Dragon: The Bruce Lee Story (1993) Elizabeth (1998) Fried Green Tomatoes (1991) Liar Liar (1997) Pride & Prejudice (2005) The Best Man Holiday (2013) Wild Child ( 2008) Titres quittant Netflix Canada le 4 avril 2020: Ali Baba ve 7 Cüceler (2015) Aşk Tesadüfleri Sever (2011) Bir Baba Hindu (2016) Chewing Gum: 2 Seasons NEkşi Elmalar (2016) Görümce (2016) Hadi İnşallah (2014) İstanbul Kırmızısı (2017) Küçük Esnaf (2016) Organize Isler (2005) Pek Yakinda (2014) Pape Francis: Un homme de parole (2018) Titres Leaving Netflix Canada on 5 avril 2020: Titres quittant Netflix Canada le 6 avril 2020: Titres quittant Netflix Canada le 20 avril 2020: Titres quittant Netflix Canada le 23 avril 2020: DreamWorks Spooky Stories: Volume 2: 1 SeasonTitles Quittant Netflix Canada le 29 avril , 2020: Miss Fisher’s Murder Mysteries: 3 saisons

Lequel de vos titres préférés serez-vous triste de voir quitter Netflix Canada en avril 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!