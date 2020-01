Titres quittant Netflix Canada en février 2020

Nous continuerons de dire au revoir à un tas de titres qui devraient maintenant quitter Netflix Canada en février 2020. Heureusement, il y a beaucoup de titres à attendre en février pour remplacer ceux qui partent. Pourtant, certains abonnés peuvent dire au revoir à leur titre préféré alors que nous examinons tous les titres quittant Netflix Canada pour février 2020.

On peut dire que l’un des plus grands sortants de cette année sera déjà la suppression des quatre saisons de Spartacus. La série STARZ était extrêmement populaire dans les années 2010 et a été présentée sur Netflix dans diverses régions du monde pendant près de cinq ans. Les quatre saisons de Spartacus sont disponibles en streaming sur Netflix Canada depuis le 14 avril 2015.

Spartacus est un récit de la célèbre rébellion d’esclaves à l’apogée de l’Empire romain. Quand le guerrier thrace Spartacus est asservi et condamné à vivre ses jours de gladiateur. S’élevant des stands aux sables de l’arène, ouvrant la voie au sang, Spartacus devient l’un des plus grands gladiateurs jamais vus. Au fur et à mesure de sa croissance et de sa croissance, le Thrace entame l’une des plus grandes rébellions jamais vues dans l’histoire de Rome.

Vous trouverez ci-dessous tous les titres qui devraient quitter Netflix Canada en février 2020:

Titles Leaving Netflix Canada on 1st February, 2020: Pioneers of African-American Cinema (1946) Revolting Rhymes (2017) Spartacus: 4 Seasons The Furchester Hotel (2015) Wartime Portraits (2014) Yoko (2016) Titles Leaving Netflix Canada on 2nd February, 2020: The Mindy Project: 6 SeasonsTitles Quitter Netflix Canada le 3 février 2020: The Pyramid Code: Season 1Titles Leaving Netflix Canada le 7 février 2020: Geronimo Stilton: Season 1Titles Leaving Netflix Canada le 8 février 2020: The Pyramid Code: Saison 1Titres quittant Netflix Canada le 10 février 2020: Metallica: Some Kind of Monster (2014) Titres quittant Netflix Canada le 15 février 2020: Titres quittant Netflix Canada le 16 février 2020: DreamWorks Shrek’s Swamp Stories: Saison 1

Quel titre serez-vous triste de voir quitter Netflix en février 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!