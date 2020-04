Titres quittant Netflix Canada en mai 2020

Le mois de mai approche à grands pas et cela signifie que nous verrons un tas de nouveaux arrivages sur Netflix Canada, mais cela signifie également que nous dirons au revoir à bon nombre de nos titres préférés. Voici ce qui quittera Netflix Canada en mai 2020.

La fin avril signifie généralement que nous verrons la plus grande sélection de titres quitter la bibliothèque Netflix Canada, et cela est vrai pour le début de mai. Déjà, 74 titres devraient sortir le 1er mai, et l’un des meilleurs d’entre eux est l’horreur à succès de Jordan Peele, Get Out.

Titres quittant Netflix Canada le 1er mai 2020: 27, el club de los malitos (2018) 27: Gone Too Soon (2017) A.M.I. (2019) American Experience: The Circus: 1 SeasonAmerican Experience: The Island Murder: 1 SeasonAustin Powers: International Man of Mystery (1997) Bent (2018) Bittoo Boss (2012) Bombay Talkies (2013) Boss (2013) Boys Over Flowers: 1 saisonBrooklyn Guns (2018) Budhia Singh: Born to Run (2016) Chashme Buddoor (2013) Defying the Nazis: The Sharp’s War: 1 SeasonDharam Sankat Mein (2015) Don’t Think Twice (2016) Drishyam (2015) Ferdinand (2017) Fire in the Blood (2012) Get Out (2017) Get Rich or Die Tryin ‘(2005) Gollu Aur Pappu (2014) Green Lantern (2011) Her Only Choice (2018) Hot Rod (2007) How to Lose a Guy in 10 jours (2003) I Spit on Your Grave (2010) I Spit on Your Grave 2 (2013) Inkaar (2013) Iris: 1 SeasonJane Got a Gun (2016) Laal Rang (2016) Le K Benzema (2017) Losing Sight of Shore (2017) Love Rain: Saison 1 Mark Gatiss: A Study in Sherlock (2016) Mary Kom (2014) Maya Angelou: And Still I Rise (2016) Merantu (2009) Moh Maya Money (2016) MR. DROITE (2015) Mumbai Delhi Mumbai (2014) Assassiner sur l’Orient Express (2017) Mutant Busters: 2 SeasonMy Brother… Nikhil (2005) Obsessed (2009) Oh My God (2012) Onaatah (2016) One by Two (2014) Pyaar Ka Punchnama (2011) Queen (2014) Queens of Comedy: 1 SeasonRingan (2015) Saeed Mirza: The Leftist Sufi (2016) Shaitan (2011) Shanghai (2012) Shorgul (2016) Siddhant (2014) Special 26 (2013) Stir Crazy (1980) Stop to Nothing: The Lance Armstrong Story (2014) Super 8 (2011) Tanu Weds Manu (2011) Terra (2015) The Great Wall (2106) The Last Airbender (2010) The Little Stranger (2018) The Other Boleyn Girl (2008) The Prince & Me (2004) Three Billboards Outside Ebbing Missouri (2017) What the Fish (2013) Withdrawn (2017) Yamla Pagla Deewana 2 (2013) Titles Leaving Netflix Canada on May 2nd, 2020: Escape Plan 2: Hadès (2018) Titres quittant Netflix Canada le 3 mai 2020: Peter and the Farm (2016) Titres quittant Netflix Canada le 4 mai 2020: Titres quittant Netflix Canada le 9 mai 2020: Titres quittant Netflix Canada le 15 mai , 2020: Ninja Hattori: 1 saisonNinja Hattori: 2 saisonsTitres quittant Netflix Canada le 19 mai 2020: Titres quittant Netflix Canada le 22 mai 2020: 12 ans Promesse: 1 saisonBeating Again: 1 saisonPeut-on se marier?: 1 saisonDernière: 1 SeasonSecret Affair: 1 SeasonThis Is My Love: 1 SeasonTitles Quitter Netflix Canada le 23 mai 2020: Titres Leaving Netflix Canada le 23 mai 2020: Drop Dead Diva: 6 Seasons

Lequel de vos titres préférés seriez-vous triste de voir quitter Netflix Canada? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!