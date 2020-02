Titres quittant Netflix Canada en mars 2020

Nous avons dépassé la mi-février et nous pouvons maintenant anticiper ce qui quittera Netflix Canada en mars 2020. Nous garderons une trace de tous vos films et séries télévisées préférés qui devraient partir en vous assurant d’être à jour régulièrement. Voici les titres quittant Netflix Canada pour mars 2020.

L’une des plus grandes surprises de mars 2020 est la sortie de la série Netflix Original Happy Valley. Bien que la série soit sous licence et non pas un original à part entière, Happy Valley est l’un des drames policiers britanniques les plus populaires disponibles pour les abonnés canadiens. Cela ne signifie pas la fin de Happy Valley sur Netflix Canada, car la licence de la série pourrait être renouvelée, mais pour le moins, les abonnés devraient perdre.

Voici tous les titres prévus pour quitter Netflix Canada en mars 2020

Ce qui quitte Netflix Canada le 1er mars 2020: Baroness Von Sketch Show: 3 SeasonsBrain Games: 3 SeasonsMahi Way: 1 SeasonM. D: 8 SeasonsThe Mind of a Chef: 5 SeasonsTip the Mouse: 1 SeasonVelvet: 4 SeasonWissper: 1 SeasonX Company: 3 SeasonsWhat’s Leaving Netflix Canada on March 12th, 2020: Age Gap Love: 1 SeasonAinsley Eats the Streets: 1 SeasonEncounters with Evil: 1 SeasonHistory’s Greatest Hoaxes: 1 SeasonMega Food: 1 SeasonMegaTruckers: 1 SeasonMoney for Nothing: 1 SeasonNightmare Tenants, Slum Landlords: 1 SeasonWhat’s Leaving Netflix Canada on March 14th, 2020: Ken Burns: The West: 1 SeasonWhat’s Netflix Canada on March 15 March, 2020: Khotey Sikkey: 1 saisonMost Haunted: 1 saisonMystery Science Theatre 3000: 1 SeasonRishta.com: 1 saisonRurouni Kenshin: 2 saisonsQu’est-ce qui quitte Netflix Canada le 16 mars 2020: Happy Valley: 2 saisons N

Quel titre serez-vous triste de voir quitter Netflix Canada en mars? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!