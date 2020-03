Titres quittant Netflix en avril 2020

Bienvenue à votre premier aperçu de ce qui devrait quitter Netflix tout au long du mois d’avril 2020 pour les abonnés aux États-Unis.

Les gros déménagements pour le mois jusqu’à présent sont la série Netflix Original Chewing Gum, la série britannique avec Michaela Coel. Deux saisons sont sur Netflix et les deux devraient expirer. Cela vient alors que plusieurs autres originaux britanniques de Netflix ont lentement quitté, y compris Happy Valley et River.

Pour les fans de séries espagnoles, La Piloto devrait partir le deuxième.

Contrairement aux mois normaux, Netflix devrait perdre beaucoup de titres de la BBC et de contenu de la bibliothèque de films le 31 mars, notamment:

Batman Begins (2005) Charlie’s Angels (2000) Charlie’s Angels: Full Throttle (2003) The Dark Knight (2008) Death at a Funeral (2010) Hairspray (2007) Kill Bill: Vol. 1 (2003) Kill Bill: vol. 2 (2004) Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi (2003) Le Seigneur des anneaux: les deux tours (2002) New York Minute (2004) P.S. Je t’aime (2007) Activité paranormale (2007) Petits soldats (1998) Wild Wild West (1999)

Comme toujours, quelques notes rapides avant de plonger dans la liste complète.

Premièrement, de nouveaux titres sont ajoutés à cette liste environ 30 jours avant leur départ. Nous recevons une liste étendue au mois par Netflix eux-mêmes et il y a des cas où les titres sont supprimés sans aucun avertissement préalable.

Deuxièmement et peut-être plus important encore, les dates de suppression sont susceptibles de changer.

Titres quittant Netflix le 1er avrilTitres Quittant Netflix le 2 avrilCoverTitle / DescriptionLa piloto (série télé)

Rêvant toute sa vie de devenir pilote, Yolanda trouve du travail comme hôtesse de l’air, ignorant qu’elle sera bientôt poussée dans une opération de trafic de drogue.

Évaluation: TV-MA Première sortie: 04/02 / 2018Titres quittant Netflix le 4 avrilCoverTitle / DescriptionChewing Gum (série télévisée)

La vierge Tracey, qui a été élevée dans un appartement strictement religieux de Tower Hamlets, est prête à réaliser son potentiel. Et la première étape est d’avoir des relations sexuelles.

Évaluation: TV-MA Première sortie: 31/10/2016

Qu'êtes-vous triste de voir quitter Netflix en avril?