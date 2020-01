Titres quittant Netflix en février 2020

Février approche à grands pas et devrait déjà voir un certain nombre de films et de séries quitter définitivement le service. Voici votre regard continu sur tout ce qui devrait quitter Netflix au cours du mois de février 2020.

Bien que février n’ait pas de suppressions majeures (à l’exception de Spartacus qui a été initialement répertorié pour suppression en janvier), il verra un peu plus de la bibliothèque documentaire de la BBC sur Netflix au départ.

Nous garderons ce post à jour tout au long du mois et vous trouverez également d’autres listes de suppression régionales de notre hub qui sort bientôt.

Remarque: si vous ne savez pas comment les titres quittent Netflix, voici ce que vous devez savoir. Nous apprenons ce qui doit partir environ 30 jours avant leur date de départ. De plus, nous obtenons également une liste étendue de Netflix eux-mêmes d’ici la fin du mois, ainsi que d’autres feuilles sans préavis tout au long du mois.

Ce qui quitte Netflix le 1er février

Couverture

Description du titre

Beast Legends (2010)

Une équipe diversifiée d’experts plonge profondément dans les histoires d’origine des monstres mythologiques avant de construire des répliques des créatures en utilisant la technologie 3D CGI.

Score IMDb: 4.6 / 10 Évaluation: TV-MA Première sortie: 02/01/2019

Camelia la Texana (série télévisée)

Inspirée par la célèbre chanson «Contrabando y Traición», Camelia, une belle fille de San Antonio, tue son amant et devient un trafiquant de drogue légendaire.

Score IMDb: 7.8 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2017

Camp X (2014)

Créée pendant la Seconde Guerre mondiale, la première école de formation d’agents secrets d’Amérique du Nord – connue sous le nom de Camp X – a ouvert la voie à l’espionnage actuel.

Score IMDb: 7.7 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2019

Routes dangereuses (série télévisée)

À l’aide de divers véhicules 4 × 4, les célébrités se frayent un chemin à travers certaines des routes les plus tristement célèbres et des terrains les plus délicats de la planète.

Score IMDb: 7.4 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 02/01/2019

Harold Shipman – Driven to Kill (série télévisée)

Des interviews et des reconstitutions dramatiques mettent en lumière les motivations tordues et les crimes effrontés du tueur en série et médecin respecté, Harold Shipman.

Score IMDb: 6.4 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2019

Chasseurs des mers du Sud (série télévisée)

Dans un coin éloigné de l’océan Pacifique, les personnes qui vivent entièrement en mer partagent leurs idées sur leur incroyable mode de vie amphibie.

Score IMDb: 8.2 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2019

LoliRock (série télévisée)

Un adolescent avec une belle voix devient une pop star mais découvre qu’elle a des pouvoirs qui viennent d’un royaume magique où elle est une princesse perdue.

Score IMDb: 7.2 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 05/01/2018

Mexico Diseña (série télévisée)

Les jeunes créateurs de mode rivalisent pour avoir la chance de devenir le prochain grand talent du Mexique en participant à des tests exténuants de créativité et d’endurance.

Score IMDb: N / A / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2017

My Tattoo Addiction (série télévisée)

Les accros à l’encre creusent la peau en profondeur et partagent des histoires personnelles sur leur collection d’art corporel.

Score IMDb: 4.8 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2019

Operation Gold Rush (série télévisée)

Une équipe d’aventuriers des temps modernes suit les traces des explorateurs avides d’argent qui ont parcouru le Klondike à la recherche d’or canadien.

Score IMDb: 6.4 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 02/01/2019

Pionniers du cinéma afro-américain (série télévisée)

Cette collection nouvellement préservée présente plus de 20 films réalisés par des réalisateurs afro-américains révolutionnaires pour un public noir de 1915 à 1946.

Score IMDb: 5.1 / 10 Évaluation: R Première sortie: 02/01/2017

Revolting Rhymes (série télévisée)

Les contes de fées populaires prennent un côté comique sombre dans ces courts métrages d’animation basés sur un livre de Roald Dahl et de l’illustrateur Quentin Blake.

Score IMDb: 7.7 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2018

Spartacus (série télévisée)

Un Thrace est condamné à une mort brutale dans l’arène, seulement pour survivre à ses bourreaux et renaître en tant que gladiateur esclave Spartacus.

Score IMDb: 8.5 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2015

Les secrets enfouis de la Bible (série télévisée)

L’animatrice Francesca Stavrakopoulou voyage à travers le Moyen-Orient, offrant un aperçu extraordinaire des histoires de l’Ancien Testament.

Score IMDb: 5.1 / 10 Évaluation: TV-MA Première sortie: 02/01/2019

The Big Catch (série télévisée)

Dans une compétition mondiale, huit passionnés de pêche affrontent des conditions extrêmes et des eaux dangereuses pour être couronné pêcheur ultime.

Score IMDb: 6.7 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 02/01/2019

The Bomb Squad (série télévisée)

Ce documentaire suit les équipes britanniques de neutralisation des bombes en Afghanistan et les dangers auxquels elles sont confrontées dans leur vie méthodique sur les lignes de front de la guerre.

Score IMDb: 7.6 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 02/01/2019

The Furchester Hotel (série télé)

Elmo saute à travers l’étang pour aider sa famille élargie de monstres à résoudre les problèmes de leur établissement «presque» de classe mondiale, le Furchester Hotel.

Score IMDb: 6,9 / 10 Évaluation: R Première sortie: 02/01/2017

The Lizzie Borden Chronicles (série télévisée)

Exonérée dans le meurtre de son père et de sa belle-mère, Lizzie Borden affronte des seigneurs du crime, des détectives et d’autres ennemis alors qu’elle savoure sa nouvelle infamie.

Score IMDb: 7.0 / 10 Évaluation: TV-MA Première sortie: 02/01/2016

Portraits en temps de guerre (série télévisée)

En partie action en direct et en partie animation, cette série visuellement inventive offre des portraits saisissants de certains des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale.

Score IMDb: 5.8 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 15/09/2016

Villes les plus fréquentées du monde (séries télévisées)

De Moscou à Mexico, trois journalistes de la BBC se plongent dans le fonctionnement interne de certaines des métropoles les plus florissantes de la planète.

Score IMDb: 7.3 / 10 Évaluation: TV-MA Première sortie: 02/01/2019

Yoko (série télé)

Les jeux des amis Mai, Oto et Vik dans le parc deviennent des aventures magiques, grâce à Yoko, qui peut transformer les terrains de jeux en vaisseaux spatiaux et en campings.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 15/06/2018