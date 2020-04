Titres quittant Netflix en mai 2020

Une histoire de Cendrillon (2004)

L’adolescente Sam rencontre le garçon de ses rêves lors d’une danse avant de retourner au travail dans le restaurant de sa belle-mère. Son téléphone portable perdu peut-il les rassembler?

Score IMDb: 5,9 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 01/01/2020Une petite princesse (1995)

Avec son père qui se bat pendant la Première Guerre mondiale, la jeune Sara s’inscrit au pensionnat et se heurte à une directrice qui essaie d’étouffer son estime de soi.

Score IMDb: 7.7 / 10 Évaluation: g Première sortie: 02/01/2020Un cauchemar sur Elm Street (2010)

À l’aide d’un gant tranchant aux doigts de lame, un slasher défiguré du nom de Freddy Krueger se glisse dans la nuit et transforme les peurs de ses victimes en réalité.

Score IMDb: 5.2 / 10 Évaluation: R Première sortie: 02/01/2020Expérience américaine: le cirque (2018)

Une exploration du cirque américain, alors que le spectacle évoluait d’un spectacle à un anneau à un événement culturel et, finalement, une race mourante.

Score IMDb: 8.0 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 05/01/2019Blade Runner: The Final Cut (1982)

Dans un Los Angeles dystopique étouffé par le smog, le coureur de lames Rick Deckard est appelé à quitter sa retraite pour étouffer un quatuor de «réplicants» en fuite.

Score IMDb: 8.1 / 10 Évaluation: R Première sortie: 02/01/2020Boys Over Flowers (série télé)

Jan-di, une lycéenne sans prétention, tient tête – et finit par tomber amoureuse – à un enfant riche gâté qui appartient à la clique la plus puissante de l’école.

Score IMDb: 8.0 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 05/01/2018Crash (2004)

Après septembre. 11 Los Angeles, des tensions éclatent lorsque la vie de personnes de tous horizons converge pendant une période de 36 heures.

Score IMDb: 7.8 / 10 Évaluation: R Première sortie: 10/01/2019Tigre accroupi, dragon caché (2000)

Une jeune femme de la Chine ancienne aspire à une vie aventureuse plutôt qu’à un mariage ennuyeux arrangé dans l’épopée des arts martiaux d’Ang Lee, lauréate d’un Oscar.

Score IMDb: 7.8 / 10 Évaluation: PG-13 Première sortie: 03/01/2019Dirty Harry (1971)

Lorsqu’un fou surnommé «The Scorpio Killer» terrorise San Francisco, le flic dur Harry Callahan est chargé de traquer le psychopathe.

Score IMDb: 7.7 / 10 Évaluation: R Première sortie: 02/01/2020Au volant de Miss Daisy (1989)

Après que la veuve volontaire Will Daisy a écrasé sa voiture, elle a embauché un chauffeur à contrecœur, et les deux ont noué une amitié inattendue.

Score IMDb: 7.4 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 02/01/2020Vendredi 13 (2009)

Un groupe d’adolescents des conseillers de camp soulève la colère de Jason Voorhees, un maniaque homicide masqué, dans ce remake du film classique de slasher.

Score IMDb: 5,5 / 10 Évaluation: R Première sortie: 01/01/2020Bon burger (1997)

Travaillant dans un fast-food de quartier, deux adolescents tentent de sauver le restaurant lorsqu’une franchise de hamburgers géants met le feu à la concurrence.

Score IMDb: 5.7 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 10/01/2019GoodFellas (1990)

L’ancien gangster Henry Hill raconte son ascension et sa chute colorées mais violentes dans une famille criminelle new-yorkaise – un rêve à grande vitesse devenu cauchemar paranoïaque.

Score IMDb: 8.7 / 10 Évaluation: R Première sortie: 03/01/2020Harold et Kumar vont au château blanc (2004)

Les copains Harold et Kumar ont entrepris de satisfaire un stoner qui a soif de hamburgers mais se retrouvent dans un voyage épique quand ils ne peuvent pas trouver White Castle.

Score IMDb: 7.1 / 10 Évaluation: R Première sortie: 01/01/2020Iris (série télé)

La vie de deux amis est changée à jamais lorsqu’ils sont recrutés par une organisation top secrète chargée de protéger le pays contre les menaces étrangères.

Score IMDb: 7,9 / 10 Évaluation: TV-MA Première sortie: 05/01/2018Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket (2004)

Après la mort tragique de leurs parents, trois orphelins sont recueillis par le comte ignoble Olaf, qui espère leur arracher leur héritage.

Score IMDb: 6.8 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 03/01/2020Love Rain (série télé)

L’histoire du voyage de deux couples d’amours, de pertes et de retrouvailles inattendues s’étend sur des décennies, des années 1970 à nos jours.

Score IMDb: 7.7 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 05/01/2018Mutant Busters (série télévisée)

Après qu’une catastrophe naturelle connue sous le nom de Big Fart laisse la Terre divisée, seuls le shérif et ses rebelles inadaptés peuvent protéger la planète d’une invasion mutante.

Score IMDb: 5,9 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 11/01/2016Académie de police (1984)

La décision d’un maire d’ouvrir l’école de police à tous les candidats attire un essaim de sacs tristes qui n’ont rien à faire pour protéger et servir quoi que ce soit.

Score IMDb: 6.7 / 10 Évaluation: R Première sortie: 02/01/2020Académie de police 2: leur première mission (1985)

L’officier Carey Mahoney et ses cohortes ont finalement obtenu leur diplôme de l’Académie de police et sont sur le point de descendre dans la rue lors de leur première affectation.

Score IMDb: 5.8 / 10 Évaluation: PG-13 Première sortie: 02/01/2020Académie de police 3: retour à l’entraînement (1986)

Lorsque les coupes budgétaires menacent de fermer l’une des deux académies de police de la ville, les anciens Carey Mahoney et le gang sont rappelés pour sauver leur académie.

Score IMDb: 5.4 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 02/01/2020Académie de police 4: Citizens on Patrol (1987)

Désireux de faire leur part, un groupe très écologique de volontaires civils rejoint le nouveau programme Citizens on Patrol dirigé par l’officier Carey Mahoney.

Score IMDb: 5,0 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 02/01/2020Police Academy 5: Affectation: Miami Beach (1988)

Après être descendu sur Miami, le capitaine Harris et un groupe d’anciens inadaptés de l’académie se retrouvent impliqués dans un réseau criminel impliquant des gemmes volées.

Score IMDb: 4.6 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 02/01/2020Académie de police 6: City Under Siege (1989)

Déconcertés par une vague de vols à haut enjeu, les responsables du district de Wilson Heights font venir le commandant Lassard et sa bande de cohortes d’académies maladroites.

Score IMDb: 4.4 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 02/01/2020Académie de police 7: Mission à Moscou (1994)

Les cadets de l’académie de police préférée de tous s’envolent pour Moscou pour aider les Russes à faire face à la mafia dans le chapitre sept de la série humoristique.

Score IMDb: 3,6 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 02/01/2020Reines de la comédie (2017)

Huit femmes se produisent devant des juges célèbres et se disputent le titre de meilleure comédienne de stand-up féminine en Inde.

Évaluation: TV-MA Première sortie: 05/01/2018Le bébé de Rosemary (1968)

Une femme est ravie d’apprendre qu’elle est enceinte. Mais à mesure que son ventre grossit, plus elle devient sûre que son enfant à naître est en grand danger.

Score IMDb: 8.0 / 10 Évaluation: R Première sortie: 11/01/2019Rounders (1998)

Un étudiant en droit se lie d’amitié avec un collègue toxicomane et un propriétaire de club, et les tensions sont vives quand ils doivent trouver 15 000 $ en seulement 5 jours.

Score IMDb: 7.3 / 10 Évaluation: R Première sortie: 11/01/2019Scream 2 (1997)

Gale a écrit un best-seller qui a été transformé en film. Alors que la première du film se rapproche, les morts mystérieuses recommencent.

Score IMDb: 6.2 / 10 Évaluation: R Première sortie: 10/01/2019Cri 3 (2000)

Cet épisode de la franchise d’horreur ironique trouve Sidney Prescott à nouveau aux prises avec un tueur fou – cette fois, sur un plateau de cinéma.

Score IMDb: 5.6 / 10 Évaluation: R Première sortie: 07/01/2019Space Jam (1996)

La légende du basket-ball Michael Jordan s’associe à Bugs Bunny et à d’autres personnages de Looney Tunes dans ce jeu qui allie action en direct et animation.

Score IMDb: 6.4 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 03/01/2020Spy Kids (2001)

Les tableaux sont inversés lorsque les enfants de la taille d’une pinte, Carmen et Juni, doivent sauver leurs parents d’agents secrets des griffes diaboliques d’Alexander Minion.

Score IMDb: 5.4 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 04/01/2019Step Brothers (série télévisée)

Brennan et Dale sont peut-être des hommes adultes, mais cela n’empêche pas une rivalité fraternelle enfantine d’éclater après que la mère de Brennan a épousé le père de Dale.

Score IMDb: 6,9 / 10 Évaluation: R Première sortie: 11/01/2019Strictly Ballroom (1992)

Plongé par son partenaire juste avant une importante compétition de danse, le talentueux sabot Scott Hastings est obligé de prendre un néophyte sans grâce comme nouveau partenaire.

Score IMDb: 7.1 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 01/01/2020Teenage Mutant Ninja Turtles (2007)

Dans cette aventure animée, Master Splinter remet en forme les quatre tortues ninja pour vaincre les monstres qui s’emballent à New York.

Score IMDb: 6.2 / 10 Évaluation: PG Première sortie: 05/01/2019Le métier (1996)

Dans une école catholique, une nouvelle fille tombe avec une clique d’adolescentes sorcières qui exercent leurs pouvoirs contre quiconque les traverse, même leurs parents.

Score IMDb: 6.4 / 10 Évaluation: R Première sortie: 01/01/2020La sale douzaine (1967)

Dans ce film primé de la Seconde Guerre mondiale, un major de l’armée américaine est chargé de transformer un groupe de condamnés en unité de lutte contre le crack.

Score IMDb: 7.8 / 10 Évaluation: TV-MA Première sortie: 02/01/2020Le rachat de Shawshank (1994)

Encadré pour meurtre, le banquier honnête Andy Dufresne commence une nouvelle vie à la prison de Shawshank et forme progressivement un lien étroit avec le détenu Red plus âgé.

Score IMDb: 9.3 / 10 Évaluation: R Première sortie: 03/01/2020Le talentueux M. Ripley (1999)

Une sociopathe charmante manœuvre dans la vie luxuriante d’un jeune héritier. Mais alors qu’il embrasse le style de vie chic, il ne recule devant rien pour s’y accrocher.

Score IMDb: 7.4 / 10 Évaluation: R Première sortie: 01/01/2020True Grit (1969)

Le garçon manqué adolescent Mattie Ross fait appel à l’avocat croustillant Rooster Cogburn pour retrouver la main engagée qui a assassiné son père.

Score IMDb: 7.4 / 10 Évaluation: g Première sortie: 01/01/2020