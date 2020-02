Titres quittant Netflix en mars 2020

Il est temps de regarder ce qui quittera Netflix aux États-Unis en mars 2020. Ci-dessous, nous mettrons à jour la liste complète de ce qui devrait sortir de Netflix tout au long du mois.

Les grands déménagements pour mars incluent la série dramatique espagnole Velvet qui verra le départ des trois saisons. Nous verrons une grande partie de la bibliothèque PBS / BBC Earth partir, y compris des faits saillants tels que Civilisation,

La série National Geographic Brain Games rendra probablement son départ dû à sa nouvelle maison sur Disney + qui abrite toutes les autres séries National Geographic.

Comme un avis habituel pour ceux qui ne savent pas comment Netflix gère les départs. Netflix pour la plupart de son contenu concède sous licence son contenu à d’autres fournisseurs. Ces offres permettent à Netflix d’avoir des émissions x ou des films x sur la plateforme de streaming pendant un certain temps. Une fois le contrat renouvelé, il appartient à Netflix et à l’autre partie de décider de renouveler ou non.

Nous apprenons généralement des suppressions 30 jours avant la suppression, mais d’autres sont annoncés par Netflix lui-même à la fin du mois et il y a aussi des suppressions surprises.

Titres quittant Netflix le 1er mars 2020CoverTitle / Description9 mois qui vous ont fait (2016)

Découvrez les merveilles de la gestation humaine grâce à un CGI de pointe et découvrez comment ces neuf mois dans l’utérus peuvent affecter tous les aspects de la vie.

Score IMDb: 6.1 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/03/2017Jeux de réflexion (séries télévisées)

Cette série interactive utilise des jeux, des illusions et des expériences pour illustrer comment nos cerveaux fabriquent notre réalité et nous jouent souvent des tours.

Score IMDb: 8.3 / 10 Évaluation: TV-G Première sortie: 01/03/2019Ville dans le ciel (série télévisée)

Cette série explore l’ampleur et l’échelle du transport aérien moderne et les défis auxquels sont confrontés les responsables de son bon fonctionnement.

Score IMDb: 6.5 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/10/2017Civilisations (séries télévisées)

En élargissant la série “Civilisation” de Kenneth Clark en 1969 pour une nouvelle génération, ce redémarrage explore l’art des cultures à travers le monde, à travers le temps.

Score IMDb: 7,9 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 01/10/2018Merveilles naturelles de la Terre (série télévisée)

Les paysages les plus sublimes de la Terre peuvent aussi être les plus redoutables. Découvrez comment les habitants survivent et s’épanouissent dans les environnements les plus difficiles de notre planète.

Score IMDb: 7.6 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/03/2017Merveilles naturelles de la Terre: la vie aux extrêmes (série télévisée)

De l’Arctique à l’Outback, les humains combattent les éléments et utilisent leur ingéniosité pour survivre dans les environnements les plus extrêmes du monde.

Évaluation: TV-14 Première sortie: 01/10/2018Nourriture: science délicieuse (série télévisée)

Dans cette série, le présentateur de télévision Michael Mosley et le botaniste James Wong explorent la physique, la chimie et la biologie de chaque bouchée de nourriture que nous mangeons.

Score IMDb: 7.8 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/10/2017Forces de la nature (série télévisée)

Cette série dynamique couvre le monde entier pour expliquer les forces naturelles complexes qui régissent la planète, de la forme et de la couleur au mouvement et aux éléments.

Score IMDb: 7.4 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/03/2017Grand dégel de Yellowstone (2017)

Cette série explore les effets des variations extrêmes de température dans le parc national de Yellowstone sur les animaux qui y vivent.

Score IMDb: 6.2 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/10/2017Inde: Nature’s Wonderland (série télévisée)

La biologiste de la faune Liz Bonnin explore les merveilles naturelles de l’Inde dans cette série qui révèle les espèces et les cultures uniques à cette terre ancienne.

Score IMDb: 6,9 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/03/2017Royaumes du ciel (série télévisée)

Rencontrez les animaux étonnants et les aventuriers vivant sur certaines des chaînes de montagnes les plus spectaculaires et les plus formidables du monde.

Score IMDb: 7.7 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/10/2018Mahi Way (2010)

Bien qu’elle s’inquiète d’être condamnée à être célibataire pour toujours, Mahi embrasse sa nature vivante et créative tout en s’efforçant d’apprivoiser sa critique intérieure.

Score IMDb: 3.0 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 01/03/2018Grande course de la nature (série télévisée)

Des images épiques capturent trois des migrations terrestres les plus importantes du monde, après les éléphants, les caribous et les zèbres au cours de leurs périlleux voyages.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/10/2017Nature: Animaux avec caméras (série télévisée)

Avec des caméras sur mesure fixées à leur corps, les animaux de neuf espèces offrent un aperçu rare et intime de leur vie.

Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/10/2018NATURE: Natural Born Hustlers (série télévisée)

Parfois, être ombragé est le seul moyen de survivre, un fait que ces «escrocs» sournois – y compris les orques, les hiboux et les loutres – utilisent à leur avantage.

Score IMDb: 7.8 / 10 Évaluation: TV-G Première sortie: 01/03/2017Méga armes nazies (2013)

Cette série documentaire examine le matériel militaire, les défenses et la technologie de l’Allemagne nazie, notamment les fortifications, les sous-marins et les missiles balistiques.

Score IMDb: 8.0 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/03/2017SuperNature: Flyers sauvages (2016)

Cette série examine l’aérodynamique du vol et les processus évolutifs qui ont permis à certaines espèces de survivre en prenant leur envol.

Score IMDb: 7,5 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 01/03/2017L’esprit d’un chef (2012)

Le producteur et narrateur Anthony Bourdain explore les processus créatifs des chefs de renommée internationale pour découvrir ce qui alimente leur art culinaire.

Score IMDb: 8.0 / 10 Évaluation: TV-PG Première sortie: 22/02/2017Tip the Mouse (série télévisée)

Dans son petit village de prairie, Curious Little Mouse Tip aime le plaisir et l’aventure tout en découvrant le monde avec ses amis et sa famille à fourrure.

Score IMDb: 7.6 / 10 Évaluation: TV-Y Première sortie: 01/09/2017Velvet (série télé)

Dans l’Espagne des années 1950, l’héritière d’une maison de couture romance une belle couturière qui travaille pour l’entreprise, malgré les objections de sa famille.

Score IMDb: 8.2 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 22/05/2017Titres quittant Netflix le 2 marsCoverTitle / DescriptionPionniers du cinéma afro-américain (série télévisée)

Cette collection nouvellement préservée présente plus de 20 films réalisés par des réalisateurs afro-américains révolutionnaires pour un public noir de 1915 à 1946.

Score IMDb: 5.7 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 01/02 / 2017Titres quittant Netflix le 3 marsCoverTitle / DescriptionJe suis moi! (Séries télévisées)

L’aspirante star du hip-hop Francisco se fait un nom en tant qu’artiste musical tandis que sa conscience l’aide à traverser le drame familial et la discrimination.

Score IMDb: 8,9 / 10 Évaluation: TV-14 Première sortie: 03/03/2017

