Titres quittant Netflix UK en avril 2020

Comme toujours avec Netflix, alors que le nouveau contenu arrive tout le temps, les licences pour d’autres contenus se terminent et les films et séries télévisées quittent le service. Ce n’est pas différent en avril 2020 et ci-dessous, nous couvrirons tous les titres qui devraient quitter Netflix au Royaume-Uni tout au long du mois d’avril.

N’oubliez pas que Netflix UK devrait encore perdre une grande partie de sa bibliothèque BBC fin mars, notamment The Royle Family, The Two Ronnies, Porridge, War & Peace et Rock & Chips. Cependant, d’autres séries de la BBC semblent avoir été enregistrées. Vous pouvez trouver une liste complète de ces titres ici.

Si vous êtes perdu et que vous recherchez les déménagements aux États-Unis pour avril 2020, vous pouvez les trouver ici.

Quitter Netflix UK le 1er avril Flogogals (Saison 1) Great Interior Design Challenge (2 Seasons) Save Our Shelter (Season 1) The Moodys (Season 1) Worst Cooks in America (Season 1) Quitter Netflix UK le 8 avril Leaving Netflix UK le 15 avril Love dans un climat froid (saison 1) sur le mur du jardin (saison 1) Kratts sauvages (2 saisons) Quitter Netflix UK le 18 avril Quitter Netflix UK le 19 avril