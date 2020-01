À l’approche de février, nous avons déjà vu une poignée de grands titres quitter Netflix en 2020. Nous sommes tristes de signaler que les roues doivent continuer à tourner, et plus de favoris des fans quitteront Netflix au mois de février. Il est encore temps de regarder certains de vos films ou séries télévisées préférés partir, mais les semaines à venir seront la dernière fois que vous les regarderez sur Netflix. Voici la liste complète des titres quittant Netflix UK en février 2020.

Nous avons vu quelques grands titres bien-aimés quitter Netflix ces derniers mois, certaines des plus grandes victimes en janvier ont été la suppression de la série télévisée Grimm et Weeds.

Le plus grand titre qui devrait quitter Netflix UK en février est sans doute la populaire série STARZ, Spartacus. La série a toujours été une partie populaire de la bibliothèque britannique et ce depuis 2015, mais avec la fin de la licence avec Netflix dans le monde entier, nous allons malheureusement tous dire au revoir à l’un de nos gladiateurs préférés en février.

À mesure que février approche et tout au long du mois, nous continuerons de mettre à jour la liste ci-dessous.

Voici les titres quittant Netflix UK en février 2020:

Titres quittant Netflix UK le 1er février 2020: Babylon: 1 saisonLoliRock: 2 saisonsPionniers du cinéma afro-américain: 1 saisonSpartacus: 4 saisonsPortraits de guerre: 1 saisonYoko: 1 saisonTitres quittant Netflix UK le 7 février 2020: Geronimo Stilton: 1 saisonTitres partants Netflix UK le 8 février 2020: The Pyramid Code: 1 SeasonTitles Quittant Netflix UK le 10 février 2020: Metallica: Some Kind of Monster: 1 SeasonTitles Quittant Netflix UK le 13 février 2020: Immuable Law of First Love: 1 Season

