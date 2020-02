Le mois de mars approche à grands pas, et avec lui, nous sommes déjà presque au quart de la route jusqu’en 2020. Nous avons vu de nombreux nouveaux titres incroyables arriver jusqu’à présent cette année, et mars s’annonce également incroyable. Malheureusement, cela signifie que nous verrons la suppression des titres pour faire place à de nouveaux. Voici les titres quittant Netflix UK en mars 2020.

Il y a un grand nombre de titres qui quittent Netflix UK le 1er mars, mais l’une des plus grandes victimes est celle du classique gangster de Martin Scorsese, Goodfellas. Un de ses plus grands films, Goodfella est un classique et l’un des plus grands films de gangsters jamais réalisés.

Voici les titres quittant Netflix UK en mars 2020:

Titres quittant Netflix UK le 1er mars 2020: A Silent Voice (2016) Aitraaz (2004) Almost Friends (2017) Bewafaa (2005) Blue Mountain State: The Rise of Thadland (2016) Boom (2003) Brain Games: 3 SeasonsCheer Squad : 1 saisonChitty Chitty Bang Bang (1968) Cleverman (2016) Colours of passion (2008) Company (2002) Deathgrip (2017) Dum (2003) Figaro Pho (2008) Goodfellas (1990) Grand Masti (2013) Hamara Dil Aapke Paas Hai (2000) Hans Zimmer: Live in Prague (2017) Happy Feet Two (2011) Hardcore Henry (2015) Haseena Maan Jaayegi (1999) Hide & Seek (2010) Hot Bot (2016) Insan (2005) Iqbal (2006) Ishqedarriyaan (2015) Issaq (2013) Jake’s Buccaneer Blast (2014) Journey’s End (2017) Khalnayak (1993) Khushi (2003) Killing Gunther (2017) Kyun! Ho Gaya Na (2004) Legally Blondes (2009) Lego Friends: 3 SeasonsLEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu: King of Shadows (2011) LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu: Way of the Ninja (2011) LEGO: Elves: 1 SeasonLEGO: Elves (2015) Mahi Way (2010) Moonstruck (1987) Nexo Knights: 2 SeasonsNISE: The Heart of Madness (2016) No Entry (2005) North v South: Long Time Coming (2015) Pardes (1997) Pitaah (2002) Project X (2012) Pukar (2000) Pumping Iron (1977) Rahasya (2015) Reasonable Doubt (2014) Revelations (2016) Robocop 2 (1990) Run (2004) Rush Hour 2 (2001) Scooby-Doo (2002) Scooby-Doo 2 : Monsters Unleashed (2004) Shakti: The Power (2002) Shararat (2002) Shaurya: Il faut du courage pour faire le bien… Droite (2008) Super Nani (2014) Durable (2016) Taal (1999) Teen Patti (2010) The Beast Within (1982) The Dinner (2017) The Expendables (2010) The Man Who Invented Christmas (2017) The Mind of a Chef (2016) The Plan (2015) The Shaukeens (2014) The Ticket (2016) Tip the Mouse (2014) ) Transformers: The Last Knight (2017) Trimurti (1995) Tyler Per ry’s The Single Moms Club (2014) Ugly (2013) Velvet (2016) Welcome 2 Karachi (2015) Wissper (2015) YMI: Yeh Mera India (2008) Yaadein (2001) Titres Leaving Netflix UK le 2 mars 2020: Danny Says (2015) For Grace (2015) Titles Leaving Netflix UK le 8 mars 2020: One Strange Rock: 1 SeasonTitles Leaving Netflix UK le 12 mars 2020: Titles Leaving Netflix UK le 14 mars 2020: Ken Burns: The west (1996 ) Titres quittant Netflix UK le 15 mars 2020: Khotey Sikkey (2011) Little lunch (2015) Mystery Science Theatre 3000 Collection: Classic: 1 SeasonRishta.com (2010) Rurouni Kenshin: 3 SeasonsTitles Leaving Netflix UK le 18 mars 2020: Huntik: Secrets and Seekers: 2 SeasonsSamSam: 2 SeasonsThe Adventures of Tin Tin (1992) The Garfield Show: 2 SeasonsThe Minimighty Kids: 2 SeasonsTiteuf: 1 SeasonTrotro: 1 SeasonYakari: 1 SeasonTitles Leaving Netflix UK on March 23rd, 2020: Big Dreams, Petits espaces: 3 saisonsLove Your Garden: 1 SeasonMary Portas: Secret Shopper: 1 SeasonMonty Don’s French Gard ens: 1 saisonMonty Don’s Italian Gardens: 1 saison

Lequel de vos titres préférés seriez-vous triste de voir quitter Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!