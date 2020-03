Titus Welliver doit sauver la ville dans la bande-annonce de la saison 6 de Bosch

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce officielle de la sixième saison à venir de leur longue série de procédures policières Bosch, nous offrant notre premier aperçu de la prochaine mission à hauts enjeux de notre personnage titulaire alors qu’une bombe menace d’exploser à Los Angeles. La série devrait faire son retour le 17 avril. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans la saison 6, lorsque des terroristes nationaux menacent le sort de Los Angeles, Harry Bosch doit sauver la ville dans la saison des enjeux les plus élevés à ce jour. Avant la sixième saison, la série a déjà été renouvelée pour sa septième et dernière saison qui s’inspirera du roman The Concrete Blonde de Michael Conelly de 1994 et du roman The Burning Room de 2014.

Bosch est basé sur les romans les plus vendus de Michael Connelly, la série d’une heure met en vedette Titus Welliver dans le rôle du détective homicide Harry Bosch avec Jamie Hector (Le fil) comme Jerry Edgar, Amy Aquino (Être humain) en tant que lieutenant Grace Billets, Madison Lintz (Les morts qui marchent) comme Maddie Bosch et Lance Reddick (Le fil) en tant que chef adjoint Irvin Irving. La saison dernière, Ryan Hurst (Fils de l’anarchie) comme Hector Bonner et Chris Vance (Le transporteur Série télévisée) comme Dalton Walsh.

La série est produite par Fabrik Entertainment, une société de Red Arrow Studios. Il a été développé et produit par Eric Overmyer (Treme, Le fil). Daniel Pyne (Fracture), Henrik Bastin (American Odyssey) de Fabrik Entertainment, Pieter Jan Brugge (Chaleur), John Mankiewcz, Connelly, Henrik Pabst, Jan David Frouman et Elle Johnson sont également producteurs exécutifs de l’émission. Welliver sert également de producteur. Overmyer et Payne feront équipe en tant que co-showrunners pour la cinquième saison.

Saisons 1-5 de Bosch sont maintenant en streaming sur Amazon Prime.