TMZ attrape la chaleur pour le casting “parasite” coréen prétendument moqueur pour ne pas parler anglais

Récemment, la sortie de potins de divertissement TMZ a provoqué la colère du public. Il y a quelques semaines, TMZ a été le premier à signaler que Kobe Bryant a péri dans un accident d’hélicoptère. Plus tard, la police a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a appelé le point de vente pour partager les informations avant que les autorités ne puissent contacter les familles impliquées. La réaction du public a été rapide, mais Harvey Levin a insisté pour avoir reçu l’approbation de Vanessa Bryant.

Charley Gallay / Intermittent / .

Après les Oscars historiques du dimanche 9 février, TMZ s’est de nouveau piégé dans le drame maintenant qu’il est accusé de se moquer de la production et du casting coréens de Parasite. Le film sud-coréen a remporté quatre victoires, dont celle du meilleur film, et le caméraman de TMZ a tenté de leur parler après la cérémonie.

Cependant, comme ils ne parlent pas anglais, la communication a été difficile. Le casting a évité les questions ou a poliment souri et s’est éloigné, mais l’acteur voix off a comiquement livré la phrase: “Maintenant que vous avez les Oscars de fantaisie, vous pensez que vous êtes trop bon pour nous parler? Vous êtes superficiel, égoïste, intitulé.”

Ensuite, l’acteur voix off appelé Byeongkwan et Jun du groupe KPOP A.C.E. les membres de BTS et la confusion ont fait perdre la tête aux gens. Le public a accusé la sortie du racisme et des stéréotypes sur les Asiatiques, et les gens ont veillé à ce que leurs opinions soient entendues. Découvrez le clip de TMZ et quelques réactions ci-dessous.

