Tobey Maguire entre dans le MCU sur Doctor Strange dans le multivers de Fan Poster

D’ACCORD. Nous allons accélérer cela. 300 mots en 20 minutes. Peut-être 25. Je suis un homme paresseux et un journaliste de quatrième ordre avec très peu de choses sur qui parvient encore à laisser la poignée de choses importantes qu’il a à faire dans sa journée s’accumuler les uns aux autres dans une sorte de course folle et inconfortable qui laisse je travaillais bien au-delà des heures de travail enrégimentées plus souvent qu’on ne le penserait raisonnablement, si des conseils étaient sollicités. Pas de tergiversations alors.

Si vous avez lu le site aujourd’hui, vous avez peut-être glané la nouvelle que Sam Raimi est en pourparlers pour diriger Docteur étrange dans le multivers de la folie – un poste à pourvoir après le départ de Scott Derrickson du projet. Raimi est surtout connu des fans de super-héros pour avoir dirigé la trilogie originale du film Spider-Man, bien sûr, et quelle meilleure façon de symboliser son retour potentiel au genre que cette pièce de fan art de l’utilisateur Twitter @BossLogic?

Je ne réponds pas toujours aux illustrations des fans, en particulier dans un genre dans lequel je n’ai pas beaucoup investi, mais c’est une manière très nette d’illustrer l’histoire de Raimi-Strange. C’est un coup de pouce de ce critique, c’est sûr.

Cliquer pour agrandir

Si vous voulez attraper plus de la réaction aux nouvelles (pas une affaire faite, il faut le souligner), vous pouvez trouver certaines des réponses Twitter les plus joyeuses ici. La trilogie Spider de Raimi reste bien sûr très populaire, ce qui rend la possibilité désormais réelle de son retour de super-héros très importante.

S’il accepte de monter à bord du Docteur étrange dans le multivers de la folie flotter (s’il vous plaît, donnez-lui un titre plus court), je pense que cela contribuera beaucoup à calmer le mauvais sang au sujet de la sortie forcée des différences créatives de Derrickson. Faites-moi savoir quand il s’est connecté (ou non). Comme je l’ai dit, je suis un terrible journaliste.