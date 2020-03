Tobey Maguire est de retour dans la bande-annonce de Spider-Man 4

Tu te souviens de Tobey Maguire? Pour ceux d’entre vous qui sont encore jeunes, il était Spider-Man. Il y a eu tellement de films mettant en vedette le héros depuis son passage dans le costume, qu’il semble qu’il y a une vie, il a été le premier à jouer le personnage de Marvel sur grand écran. Cela n’aide pas non plus que nous n’ayons pas vu Maguire, l’acteur, depuis un certain temps non plus.

Sam Raimi était le réalisateur de la trilogie Maguire Spider-Man et il avait l’intention de faire Spider-Man 4. Malheureusement, en raison de la réaction négative au troisième film, les plans pour un autre ont été abandonnés. Mais n’ayez crainte, pour YouTuber Billy Crammer, l’homme qui nous a apporté la récente bande-annonce des fans de Bumblebee 2 ainsi que cet impressionnant aperçu de Fantastic Four nous a maintenant donné notre seul espoir pour un quatrième film de Maguire.

Utilisant des images de presque toutes les versions du personnage que nous avons vues jusqu’à présent, y compris les jeux vidéo, la bande-annonce présente les luttes continues de Peter Parker. Le gars ne peut tout simplement pas sembler équilibrer son travail de super-héros avec sa vraie vie, et comme vous pouvez le voir, cette bande-annonce de fans fait allusion à John Malkovich jouant le méchant, ce qui est logique.

Après tout, l’acteur allait jouer le Vulture dans Spider-Man 4, avant que le rôle ne soit finalement attribué à Michael Keaton dans Spider-Man: Homecoming. Mais nous obtenons également une allumette des Sinister Six ici, ce que Sony essaie d’implémenter dans l’histoire depuis des années et il semble qu’ils soient enfin sur le point d’atteindre cet objectif.

Cliquer pour agrandir

Personnellement, Maguire n’est pas mon Spider-Man préféré. Avec le recul, il était beaucoup trop vieux pour jouer le personnage et ces scènes de lycée dans le film original sont un peu rudes. Pourtant, il est toujours nostalgique de voir sa version du mur-robot du début des années 2000.

Honnêtement, mon seul nitpick avec cette bande-annonce est que cela implique Homme araignée est originaire de Brooklyn. Comme les fans le sauront sûrement, cependant, il est en fait du Queens. Cela mis à part, c’est un autre effort fantastique du talentueux Crammer.