Tobin Bell sur la possession effrayante Pic Belzebuth

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec l’icône de l’horreur Tobin Bell (Vu franchise) pour discuter de son rôle dans la photo de possession Belzebuth, qui sortira sur les tablettes Blu-ray et DVD de Shudder le 7 juillet et peut être précommandé ici!

En regardant en arrière pour obtenir l’offre de faire le film et en choisissant de s’inscrire, Bell a cité le co-scénariste / réalisateur Emilio Portes comme le plus grand tirage pour avoir voulu faire partie du projet, attribuant le «sens visuel très fort» du cinéaste mexicain et ses «idées claires» sur le film et le personnage de Bell.

« Il m’a montré des story-boards sur la façon dont il prévoyait de tourner le film et l’idée d’être à Mexico pendant près de trois semaines m’a fasciné car je n’y avais pas passé de temps », a expliqué Bell. «Quand vous avez l’occasion de le faire, c’est enrichissant et le mariage de la démonologie avec la religion catholique conventionnelle était fascinant pour moi. Ayant été élevé catholique, j’ai été attiré par l’exploration, donc l’enthousiasme d’Emilio a été ce qui m’a motivé. »

La star de 77 ans a décrit l’opportunité de travailler à Mexico comme «incroyable» et décrit la région comme ayant «une riche histoire du cinéma» qu’il a été impatient d’explorer au cours de sa carrière de plus de 40 ans, exprimant également l’excitation de filmer dans un lieu emblématique.

« Le cinéma mexicain existe depuis les années 1930 et il y a un engagement très fort en faveur d’un cinéma de haute qualité dans ce pays et lorsque vous voyagez à l’étranger, vous finissez par en apprendre beaucoup sur la façon dont les artistes y travaillent et le type d’artisanat, »A décrit Bell. «J’ai eu ce genre d’expérience au Mexique et en République tchèque, la qualité des artistes, du maquillage aux scénographes en passant par les charpentiers, était incroyable et j’étais aux Churubusco Studios, qui est une étape historique à Mexico. J’ai été très touché et fier d’avoir travaillé à Churubusco. »

Bien que bien connu du grand public comme le cerveau derrière les événements créés par Leigh Whannell et James Wan Vu franchise, Jigsaw, Belzebuth voit Bell jouer un rôle beaucoup plus de protagoniste et bien que ce soit différent de ce qu’il a apporté auparavant, il a constaté qu’il n’y avait pas beaucoup de changement dans son propre développement de son personnage.

«J’essaie toujours d’apporter quelque chose de positif à ce que je joue», a expliqué Bell. « Les méchants ne se considèrent pas vraiment comme mauvais, il y a toujours une sorte de justification pour leur comportement, alors j’essayais de trouver ces justifications et parfois ils sont plus forts que les autres. Je cherche toujours la direction opposée à ce qui se trouve sur la page, ce qui se trouve sur la page se révélera car il se jouera dans le film, quoi que fasse le personnage, quoi qu’il fasse et vous le verrez en tant que spectateur. Mais ce qu’un acteur peut apporter, c’est ce qui n’est pas sur la page et ce qui se passe à l’intérieur du personnage, ce qui le motive à faire ce qu’il fait et dans ce cas, c’est un gars assez puissant. Il trouve que son travail, il y a ces forces du mal qui recherchent cet enfant alors il se met au lit, dirons-nous, avec ces forces du mal pour qu’ils soient convaincus qu’il est l’un d’eux. Comme vous pouvez le voir d’après son look, avec les tatouages ​​qu’il le fait de manière assez convaincante et avec un énorme engagement et je ne dirai pas s’il a réussi ou non, quand les gens verront le film, ils le découvriront. «

Un des plus grands éléments du film que Bell a trouvé fascinant et un grand attrait pour faire partie de la production était son exploration de la démonologie, qu’il décrit comme «l’occupation des innocents» et discutant de sa propre plongée dans le concept. .

« La moitié du temps en démonologie, c’est la possession, la personne que vous voyez devant vous n’est pas la personne que vous voyez, mais un esprit occupant chez cette personne », a noté Bell. « C’est l’une des choses qui sont si différentes dans ce film et j’aime ça, j’aime tout ce qui a à voir avec la spiritualité et la croyance à certains niveaux et le chamanisme et des choses de ce genre, et c’est ancien, ce n’est pas comme quelque chose que nous avons découverte dans les années 2020, elle est ancienne. Je pense qu’à certains égards, le moment de cette sortie est quelque chose de vraiment fascinant, étant donné ce qui se passe en termes de pandémie et le type de force maléfique qui nous entoure tous, c’est un peu effrayant en quelque sorte. «

Bien que le film ait été présenté en première sur le service de streaming teinté d’horreur d’AMC l’été dernier, mardi marque la première fois que le film obtient un bon communiqué de presse aux États-Unis et lorsque Bell a entendu pour la première fois que Shudder avait acquis le film pour le streaming et la sortie physique, il a rappelé qu’il l’a trouvé «génial», d’autant plus qu’une grande partie des habitudes de visionnage du public aujourd’hui sont «à propos du streaming».

«Maintenant, tout le monde est à la maison, donc je pense que beaucoup plus de gens ont la possibilité d’avoir du temps libre et ont la possibilité de jeter un œil à quelque chose de nouveau, donc je pense qu’il est très sage de Shudder de le faire et d’ouvrir le marché de l’horreur conventionnel au genre de regard relativement nouveau sur l’approche d’Emilio Portes à ce genre », a déclaré chaleureusement Bell. « Il a de très bonnes références dans d’autres genres, mais je pense que c’est l’une de ses premières aventures dans ce genre et il est très engagé dans l’horreur, donc je pense qu’il a fait un travail merveilleux. »

Je pense que c’est génial parce que tout est venu dans une certaine mesure sur le streaming Belzebuth, L’agent spécial Emanuel Ritter mène une enquête policière sur une série de morts choquantes. Mais après qu’un prêtre du Vatican ait trouvé un lien entre les meurtres et un ancien démon, une descente dans l’horreur s’ensuit.

Portes réalise un scénario qu’il a co-écrit avec Luis Carlos Fuentes et un casting qui comprend Bell, Joaquín Cosio (Narcos: Mexique, The Lone Ranger) et Tate Ellington (Sinister 2). Le film est disponible en streaming sur Shudder maintenant et devrait sortir en Blu-ray et DVD le 7 juillet!