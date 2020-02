Toby a-t-il une crise de la quarantaine? Les fans décomposent les preuves

This is Us semble pratiquement ravir de torturer ses téléspectateurs. Nous avons dû regarder Rebecca subir une disparition très lente que la série prend son temps à expliquer. Est-ce la démence? Alzheimer? Pourquoi devons-nous même nous inquiéter de ce qu’est cette maladie supposée en phase terminale?

Et Rebecca de Mandy Moore n’est pas la seule à souffrir. Tout comme Toby de Chris Sullivan. Certes, presque tous les personnages de la série passent par une sorte de mélodrame. C’est ainsi que fonctionne This is Us. Mais les fans remarquent que Toby semble traverser un autre type de panne – une crise de la quarantaine.

Toby a-t-il une liaison?

Chris Sullivan en tant que Toby, Baby Jack | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU

Ce sont les fans américains sur Reddit qui disséquent leur émission préférée sans doute encore plus complètement que les fans de Marvel choisissent l’univers cinématographique Marvel. Un sujet de départ a publié une théorie qui est à peu près aussi longue que cet article. Voici l’essentiel.

«Je peux me tromper, mais Toby est-il plus âgé que Kate? Si tel est le cas, il se trouve à un stade infâme de la «crise de la quarantaine» qui amène souvent les yeux vagabonds, un besoin soudain de changer d’apparence, une distance émotionnelle / physique, etc. caractéristiques. Je ne connais ces concepts que parce que j’ai personnellement été victime d’un conjoint infidèle et que je l’ai également vu se manifester dans plusieurs autres mariages dans mon cercle d’amis / famille. “

Un autre téléspectateur a répondu: «Toby se sent à 100% coupable et je me sens parfois mal pour lui parce que j’ai l’impression qu’il a cédé à Kate d’avoir un bébé parce que c’est ce qu’elle voulait vraiment, il l’a fait aussi mais avec les circonstances, il hésitait, ce qui devrait. Donc, non seulement ils s’inquiétaient d’une fausse couche pendant la grossesse, mais après cela, le bébé est prématuré puis aveugle. C’est comme si tout ce qu’il craignait pouvait mal tourner autre que la mort ou un autre handicap. Et pour couronner le tout, sa femme pense qu’il est un tricheur émotionnel égoïste et n’aime pas son bébé. “

Si nous pouvions voir à quel point This is Us empile parfois le pont, cela ressemblerait probablement à une tour géante de Jenga.

Que dit le producteur?

L’un des récents épisodes était le troisième d’un triplet intitulé «Un enfer d’une semaine», avec le drame centré sur Kate (Chrissy Metz). Elle faisait de son mieux pour élever son fils aveugle Jack, mais Toby n’aide pas beaucoup, étant émotionnellement «indisponible». Comme ils le font généralement, EW a rencontré le producteur Isaac Aptaker pour passer en revue l’épisode.

Aptaker a déclaré à propos de Toby: «Nous avons vu Toby lutter tout au long de sa vie avec sa propre santé mentale et sa dépression. Ils ont reçu une telle courbe et leur fils est né avec une vision sérieusement limitée et Kate a pu rouler avec les coups de poing – pour une raison quelconque, elle a pu s’adapter et voir la doublure argentée et a simplement décidé de faire tapis à son fils. la vie qu’il mérite.

Et Toby a eu beaucoup plus de mal avec ça. Et je pense que dans son histoire et sa lutte contre la dépression, cela pourrait certainement être un facteur important. »

Jack voit-il la lumière?

Dans l’épisode du 18 février, intitulé Cabin Fever Toby semblait avoir une «percée» avec Baby Jack en le sauvant de l’étouffement. Mais ce genre de réaction de bon sens est-il vraiment une percée? Comme l’a souligné EW, Toby laissait toujours le bébé jouer avec des personnages de Star Wars, sans se soucier du fait que ceux-ci peuvent être des dangers d’étouffement.

Aptaker a dit: «Ouais, allons sur disque. La déclaration officielle de This Is Us est la suivante: ne laissez pas vos jeunes enfants sans surveillance avec de petits morceaux. »

Après tout, nous avons vu ce qui s’est passé avec This is Us et les mijoteuses.