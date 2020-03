‘Today Show:’ Natalie Morales parle de ‘Mom Guilt’ et partage une superpuissance qu’elle a gagnée après avoir eu des enfants

Natalie Morales de l’émission Today Show continue de faire des reportages sur les deux côtes pour l’émission de nouvelles matinales NBC. Rejoignant le spectacle en 2006, Morales a quitté son emplacement à New York en 2016 pour devenir co-animatrice d’Access Hollywood tout en restant aujourd’hui comme leur ancre de la côte ouest et a déménagé à Los Angeles avec sa famille.

Bien qu’elle ne soit plus à Access Hollywood, Morales maintient un horaire chargé en tant que correspondante Today tout en jonglant avec sa vie personnelle avec son mari et ses deux enfants. Le journaliste a commenté dans le passé le rôle de la maternité et certaines des surprises qu’elle apporte.

Natalie Morales du «Today Show» | Jeff Kravitz / FilmMagic

Maman de deux garçons

Marié à Joe Rhodes depuis 1998, le couple a accueilli son fils Josh en 2004 et son fils Luke en 2008. Cette année-là, elle a parlé de vouloir avoir un autre bébé après la naissance de son premier fils. “Quand j’ai découvert que j’étais enceinte, c’était la meilleure nouvelle que j’ai eue toute l’année”, a déclaré la star de Today, selon People. «Nous essayions depuis longtemps. … La plupart des gens pensent que vous pouvez simplement décider d’avoir un enfant, mais cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. »

Morales a découvert qu’elle préférait la différence d’âge de quatre ans entre ses fils, en particulier pour le grand frère Josh. «Je pense que la différence d’âge a réellement été à mon avantage, car dès le premier jour Josh était tellement excitée», a-t-elle déclaré, selon Heavy. “Il veut toujours embrasser et tenir le bébé.”

Morales sur la «culpabilité de maman»

En parlant à Today de la parentalité, Morales a partagé que, comme la plupart des mères, elle avait des problèmes de culpabilité en matière de parentalité.

“Si vous ne passez pas chaque moment de votre sommeil à penser, à vous soucier de ou avec vos enfants … vous vous sentez coupable”, a-t-elle déclaré à Today.com en 2014. “Vous pensez”, au lieu de (obtenir cette pédicure / résoudre la faim dans le monde) / Je fais de l’exercice), je suis censé être (ramasser / jouer avec / passer du temps avec mes enfants). ‘Et cela est toujours suivi par des pensées de’ Je suis la pire maman de tous les temps ‘”.

Pourtant, la star de NBC réalise également la magie que les mamans peuvent travailler avec le plus simple des gestes. «Un câlin de maman peut tout guérir», a expliqué Morales. «J’ai un boo-boo; quelqu’un s’est moqué de toi à l’école; ou vous avez eu une mauvaise journée? Il n’y a rien de mieux que de câliner avec maman. ”

Morales a reconnu que ces câlins servent les deux parties. “Même quand vous pensez que vous êtes la pire maman de tous les temps … le pouvoir des câlins fonctionne dans les deux sens”, a-t-elle révélé. «L’autre jour, j’ai eu une mauvaise journée et j’étais un peu colérique avec les enfants et même le chien. Alors que je mettais les enfants au lit, ils m’ont tous les deux donné un gros câlin et ont dit: «Nous t’aimons maman, tu es la meilleure maman de tous les temps.» Bonus quand le chien m’a aussi embrassé.

Pouvoirs de super-héros

L’ancienne co-animatrice d’Access Hollywood a également découvert que la maternité lui avait apporté des compétences impressionnantes qu’elle ne possédait pas avant d’avoir des enfants.

«Les réflexes s’améliorent avec le maternage. Sérieusement », a déclaré Morales. «Je peux ramasser un verre de lait qui tombe avant qu’il ne touche même la table sans une goutte renversée et parfois même avant qu’il ne descende… c’est comme si je le voyais se produire avant qu’il ne se produise. C’est mon pouvoir de super-héros. Prenez cet Amazing Spider Man, vous n’avez rien sur cette maman de deux enfants qui travaille. »

Même si elle était consciente des émotions liées à la parentalité, Morales a admis que le lien entre elle et ses enfants était encore plus fort qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

“C’est un cliché, bien sûr, mais il n’y a pas de plus grand amour. Tout le monde vous dit qu’à partir du moment où vous êtes enceinte », a-t-elle expliqué. «Je les croyais, mais maintenant je sais vraiment à quoi ressemble cet amour. C’est littéralement cette sensation de traction et de tiraillement au cœur.

Alors que la journaliste aime clairement sa carrière, le rôle préféré de Morales est à la maison en tant que mère de ses garçons. «Je comprends maintenant pourquoi les mamans feraient n’importe quoi pour leurs enfants… n’importe quoi et tout», a-t-elle expliqué. «Il n’y a pas de meilleur emploi au monde que d’être maman.»