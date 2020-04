‘Today Show:’ Pourquoi Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker et Carson Daly ne sont pas allés à leurs bals

Al Roker du Today Show a amélioré son statut de «Nice Guy» en lançant un bal virtuel pour les lycéens dont le grand événement a été annulé en raison de la crise des coronavirus. Alors que de nombreux adolescents comptent les jours jusqu’à ce qu’ils puissent assister à la danse marquante, de nombreux co-animateurs de NBC Morning News ont révélé qu’ils n’étaient jamais allés à leurs propres bals.

Carson Daly, Craig Melvin, Savannah Guthrie, Hoda Kotb et Al Roker du ‘Today Show’ | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

L’homme météo du «Today Show» recrute Demi Lovato

Les aînés de l’école secondaire Douglas County West de Valley, au Nebraska, ont pu s’habiller, porter des corsages et tout le reste pour le bal de promo virtuel mis en place par Roker. Complété par le couronnement d’un roi et d’une reine de bal, l’événement en ligne a donné aux étudiants un avant-goût de la célébration en personne qui a malheureusement été annulée en raison de COVID-19. Lorsque la sénatrice Zoe Sennett a interprété la chanson de l’école à la perfection, la super chanteuse Demi Lovato a dû interrompre la fête pour lui faire des compliments.

“Je voulais juste dire bonjour et un merci spécial à Zoé et aux seniors de DC West”, a déclaré Lovato, selon Today.com. “Je voulais juste dire que je suis si fier de vous tous pour rester à la maison. J’espère que c’est le bal virtuel le plus épique du monde. »

La promotion 2020 a également reçu une carte-cadeau de 100 $ et un abonnement Prime Student d’un an d’Amazon, ainsi qu’une tablette Fire 7.

Seul Craig Melvin est allé au bal

Le grand événement de Roker a lancé une conversation entre les co-animateurs Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Craig Melvin et Carson Daly. Avec plusieurs rapports de la maison pour respecter les directives de quarantaine actuelles, les ancres Today Show ont commencé à partager leurs souvenirs de bal – ou leur absence.

«Je suis resté dehors plus tard que prévu, je m’en souviens. Et quand je suis rentrée à la maison, ma mère n’était pas très heureuse », se souvient Melvin, comme le rapporte Parade. “C’est le souvenir qui restera toujours avec moi!”

Lorsque Roker a révélé qu’il n’avait pas assisté à son bal de promo, Melvin lui a demandé pourquoi. “Je n’ai pas pu avoir de rendez-vous, alors voilà!” Admit Roker. “Triste, mais je m’en remets.”

Kotb a également avoué avoir raté son grand événement de lycée, blâmant cela en plaisantant sur son apparence à l’époque. Lorsque l’émission a montré une photo d’elle au lycée, Kotb a plaisanté: “Qui est-il?!”

Alors que Guthrie a partagé qu’elle n’avait pas non plus assisté à son bal de promo, elle a pu montrer une photo de sa danse d’hiver de première année. «Personne ne m’a demandé de faire le bal, non», a-t-elle dit. “J’ai toujours aimé cette photo parce que mon papa m’a acheté cette robe.”

Carson Daly était également un no show

Daly a commenté que la majorité de son groupe Today Show ne participait pas au gala emblématique du lycée. «Les plats à emporter ici, pour ceux d’entre vous qui regardent si vous voulez faire partie du Today Show. Prérequis no. 1: N’allez pas au bal », a-t-il plaisanté, selon E! News, a ensuite révélé qu’il avait également annulé l’événement.

“Je ne suis pas allé au bal non plus”, a déclaré Daly. “Nous sommes un tas de perdants. Je suis resté à la maison et j’ai regardé 60 minutes avec mon père et j’ai joué au golf tôt le lendemain. »

Toujours positif, Guthrie a encouragé les élèves qui n’avaient jamais eu de rendez-vous pour la grande danse. «Les dorks du secondaire peuvent faire mieux! Il y a de l’espoir », a souligné Guthrie. “Regarde nous! Sauf pour Craig. Il était cool.”