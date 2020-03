‘Today Show:’ Qui est la femme de Craig Melvin?

The Today Show prend des mesures de précaution pendant la crise actuelle des coronavirus. Après avoir été exposé à un collègue qui travaille à la 3e heure d’aujourd’hui qui a été diagnostiqué avec COVID-19, les co-animateurs Al Roker et Craig Melvin ont choisi de s’auto-mettre en quarantaine par erreur de prudence. La co-animatrice Dylan Dreyer est en congé de maternité et Sheneille Jones est toujours en congé pour cause de chirurgie des cordes vocales.

Désormais couché avec sa famille, Melvin essaie de profiter au maximum du temps passé à la maison avec sa femme et ses deux enfants. Peu de gens peuvent se rendre compte que la femme de Melvin a sa propre renommée dans l’espace médiatique.

“Today Show’s” Craig Melvin | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Melvin rencontre sa future femme

Avant ses concerts à MSNBC et au Today Show, Melvin a travaillé à WRC-TV à Washington D.C.en tant qu’ancre NBC4. En 2008, il a rencontré la journaliste sportive Lindsay Czarniak à son retour à la station après avoir couvert les Jeux olympiques de Pékin, selon Good Housekeeping.

Le couple a trouvé beaucoup de points communs entre leur penchant pour la musique live et les friandises Whatchamacallit. Bien qu’ils aient essayé de garder leur relation secrète avec leurs collègues, ils ont finalement rendu public après quelques mois et se sont mariés en 2011.

Carrière de Czarniak

Après avoir travaillé comme ancre Sportscenter pour ESPN de 2011 à 2017, Czarniak a pris du temps pour passer plus de temps avec leurs deux enfants. Accueillant son fils Delano en 2014, suivi de sa fille Sybil en 2016, Czarniak a fait des concerts indépendants tout en se concentrant sur sa famille jusqu’à récemment se connecter avec Fox Sports en tant qu’hôte de NASCAR Race Hub et journaliste de ligne pour Fox NFL. La journaliste sportive avait précédemment commenté avoir quitté sa carrière pendant un certain temps pour être là pour ses enfants.

“Une fois que j’ai surmonté mon facteur de panique de rester pertinent, je pense que je me laisse un peu laisser aller”, a déclaré Czarniak au Washington Post en février 2019. “Je viens de réaliser que quelque chose de génial va venir de tout cela et vous juste à t’écouter. J’ai adoré le temps que j’ai dû passer avec mes enfants et je le garde définitivement au premier plan car je réalise à quelle vitesse ça va. Cela a été une telle bénédiction. »

Racing a toujours été une passion pour Czarniak, à partir de 2003, lorsqu’elle a été embauchée par Speed ​​Channel pour interviewer des fans lors d’un concert hommage à Dale Earnhardt. Maintenant avec son rôle chez Fox Sports, l’ancienne star d’ESPN est ravie d’être journaliste dans l’espace de course.

“Cela a vraiment été un fil conducteur tout au long de ma carrière et c’était tellement inattendu”, a déclaré Czarniak à propos de l’atterrissage du concert de Fox Sports. «Ce n’est vraiment pas là où je pensais être, mais je suis littéralement submergé de gratitude parce que c’est tellement logique. . . Ce que je ressens quand je suis en course est différent de ce que je ressens quand je suis ailleurs. J’adore parler de ce sport. C’est ce qui va me rendre heureux. “

Prendre des décisions en famille

Melvin et Czarniak considèrent clairement la famille comme une priorité. Voulant inclure leurs enfants dans certaines décisions familiales, le couple a raconté comment Delano (ou «Del», comme ils l’appellent) a involontairement aidé à choisir un nom lorsque sa mère attendait sa petite sœur.

“Pendant un certain temps, nous pointions du doigt le ventre de maman et il disait:” Pas de bébé, pas de bébé, pas de bébé “”, a déclaré Melvin à People en 2016. “Maintenant, c’est” Aw, bébé. “Je pense qu’il est d’accord avec le concept.”

Le couple a trouvé le surnom de «Sibby» – comme dans «frère» – pour que son fils appelle sa sœur et entame le processus de liaison. Le nom est resté, alors même s’ils l’ont officiellement nommée Sybil, elle passe toujours par Sibby.

Malgré les circonstances, Melvin et Czarnack semblent tirer le meilleur parti de leur «temps de famille» forcé pendant sa durée!