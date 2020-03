«Todd et le livre du mal pur», co-créateur Craig David Wallace, réalisateur du thriller «Daughters»

Craig David Wallace, le co-créateur et showrunner de “Todd et le livre de Pure Evil”, a un nouveau projet de genre à l’horizon, un thriller de long métrage intitulé Filles.

Co-écrit avec Ian Malone (Big Top Academy, The Next Step), le «thriller de flexion de genre» a commencé sa production cette semaine, avec la mise en scène de Wallace («Slasher»).

Le film suit une mère célibataire traquée par un couple vengeur qui croit qu’elle est responsable du meurtre de leur fille.

Prêt à être distribué au Canada par Raven Banner Entertainment – qui représente également les ventes mondiales du film – Daughters stars Lora Burke (Pour l’amour de Vicious), Kristen MacCulloch (La voûte), Nick Smyth (Cardinal) et Colin Paradine (Défectueux), et il marque Tessa KozmaEst à l’écran.

Produites par Avi Federgreen de Federgreen Entertainment et Laura Tremblay de Lucky Dime Films, les caméras devraient tourner sur le thriller à Toronto jusqu’à la fin mars. Les producteurs exécutifs du projet comprennent les associés directeurs de Raven Banner Entertainment, Michael Paszt, James Fler et Andrew Hunt, ainsi que Gil Hopkins et Marvin Waxman.

La série «Todd et le livre de Pure Evil» a duré deux saisons et a stimulé le long métrage d’animation Todd et le livre de Pure Evil: The End of the End, que Wallace a co-réalisé.