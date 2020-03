Todd McFarlane confirme que Jamie Foxx est toujours attaché au redémarrage de Spawn

Selon ComicBook.com, Todd McFarlane a confirmé que le gagnant d’un Oscar Jamie Foxx est toujours attaché au Frayer redémarrer. McFarlane a purifié l’air après avoir récemment révélé lors d’une interview avec Shoryuken qu’un «gars lauréat d’un Academy Award» avait quitté le projet, suscitant des rumeurs selon lesquelles cette personne était Foxx, mais McFarlane a précisé qu’il faisait en fait référence à un écrivain qui devait partir en raison de conflits des horaires.

Il y a eu de mauvaises spéculations sur le film, mais je remets les pendules à l’heure!

Jamie Foxx toujours attaché au film Spawn, malgré les rapports https://t.co/qTf8h6MC2T via @ComicBook

– Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) 10 mars 2020

Au cours de l’interview avec Shoryuken, McFarlane a révélé qu’il se sent confiant «Hollywood est un endroit différent en ce moment; ils comprennent la valeur de ce que Spawn peut apporter à un budget raisonnable. »

McFarlane a ajouté qu’il avait cependant quelques demandes pour le film: «J’ai très peu de demandes pour le film. Il doit être noté R, il n’y a pas de débat là-dessus. Avec l’histoire que je veux raconter, mon intention remonte à ce Spawn Cloud. Je suis moins préoccupé par ce qui se passe dans le film tant que Spawn est “cool” et “badass”. La dernière demande est que je sois le réalisateur. C’est ça. Tout le reste est prêt pour la conversation. Je veux juste montrer qu’il existe des façons meilleures et plus intelligentes de divertir un public que ce à quoi il est habitué. Beaucoup plus est possible une fois que vous vous êtes ouvert aux histoires classées R. Mais je ne peux pas simplement faire une version en carton, j’ai besoin du budget pour le faire. Juste ce qu’il faut pour réussir. »

Lorsque McFarlane a proposé une mise à jour sur le projet l’année dernière, il avait partagé que tout le monde n’était pas encore d’accord sur le même script. McFarlane devrait écrire et diriger le Frayer redémarrage, qu’il a précédemment confirmé sera «sombre et R-évalué», allant même jusqu’à dire que ce serait un R plus difficile que Dead Pool. McFarlane a également révélé que le budget du film serait de 10 à 12 millions de dollars, un budget atypique pour un film de super-héros (qui se chiffre en centaines de millions chez Warner Bros.et Marvel Studios), mais égal au cours pour Blumhouse Productions (qui se spécialisent dans les fonctionnalités à petit budget de 100 000 $ à 10 millions de dollars). Avec un film aussi petit, l’argent que McFarlane lui-même investit au moins partiellement, permet au réalisateur de partager plus de contenu avec les fans du plateau, ce qu’il promet de faire chaque jour de production.

Apparu pour la première fois en 1992 Frayer # 1, le personnage est rapidement devenu le symbole des bandes dessinées des anti-héros sombres et brutaux des années 1990. Ses pouvoirs Hellspawn lui permettent de se téléporter, de changer de forme et d’utiliser une variété d’armes (notamment des chaînes) au combat. Frayer avait déjà fait le saut au grand écran en 1997 avec Michael Jai White dans le rôle-titre, puis à la télévision en tant que mini-série animée HBO, intitulée Spawn de Todd McFarlane. Le personnage a récemment célébré son 25e anniversaire et sortira plus de 300 numéros l’année prochaine, prenant le record de «Cerebus the Aardvark» de la bande dessinée indépendante la plus ancienne jamais publiée.