Todd McFarlane dévoile la mise à jour du redémarrage de Big Spawn

L’an dernier, le Joker est devenu le film de bande dessinée le plus rentable jamais réalisé, et le premier film coté R à rapporter un milliard de dollars, contre un budget d’un peu moins de 63 millions de dollars. L’étude troublante du personnage a également été nominée pour plus d’Academy Awards que n’importe quel film de bande dessinée, ce qui est un motif de célébration pour l’ancien créateur de Marvel Comics et co-fondateur d’Image Comics, Todd McFarlane.

Joker est le dernier d’une récente vague d’adaptations très réussies de propriétés de bandes dessinées, avec Deadpool de 2016 et sa suite de 2018, et le dernier film solo de Wolverine Logan de 2017. McFarlane considère la popularité de ce lot particulier de films comme un indicateur de l’appétit des cinéphiles pour des histoires plus sombres et plus matures centrées sur des personnages provenant de bandes dessinées.

Cette fenêtre d’opportunité particulière a excité McFarlane pour son redémarrage cinématographique potentiel de son propre personnage surnaturel, Spawn. “Vous l’avez vu une douzaine de fois”, a déclaré l’écrivain / artiste à un public de New York Comic Con: “Le film A avec le sujet A est formidable. Il y a une course folle pour le reproduire. L’émission de télévision A avec le sujet A est un succès, il y a une course folle pour que tout le monde le reproduise. »Au cours de la dernière demi-décennie, le« sujet A »semble être spécifiquement le genre d’histoires racontées par Image Comics dans les pages de Spawn, une série qui a récemment publié son 300e numéro historique en septembre dernier.

En particulier, le succès de la récente adaptation de Venom par PG-13 de Sony, basé sur un personnage que McFarlane a joué un rôle déterminant, a rendu le réalisateur pour la première fois optimiste. “Cela ajoute une petite coche à côté du CV”, a-t-il expliqué, “parce que je dis,” Hé, le gars qui a co-créé Venom a également obtenu ce personnage appelé Spawn “.”

Le personnage d’Al Simmons a fait ses débuts sur grand écran en 1997 dans le rôle de Michael Jai White dans un film réalisé par Mark Dippé, mais la réponse critique à Spawn a été décevante et le film a rapporté un peu moins de 88 millions de dollars contre un budget de 45 millions de dollars. Maintenant, la nouvelle vision de McFarlane pour le film, qu’il appelle «un petit film R sombre», ne coûtera que 20 millions de dollars, avec les acteurs de renom Jamie Foxx et Jeremy Renner déjà attachés.

Le financement du film, semble-t-il, est le dernier obstacle important car, comme le dit McFarlane, “une fois que vous demandez de l’argent aux gens, ils ont leur mot à dire”. Mais il a également déclaré à un public de San Diego Comic-Con qu’il était a obtenu d’autres moyens de financer le projet, leur assurant que «cela va y arriver d’une manière ou d’une autre. Je vous promets.”

Étant donné le succès fulgurant de Joker et de films comme celui-ci, c’est une promesse qu’il est certain de tenir.