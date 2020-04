Todd McFarlane est responsable de son échec de redémarrage “Spawn”

Todd McFarlane a dévoilé dans une récente interview que son redémarrage prévu de Spawn avec Jamie Foxx ne serait pas récupéré par un studio.

Au cours des dernières années, le créateur de Spawn, Todd McFarlane, développait lui-même un redémarrage du film qu’il prévoyait de produire, d’écrire et de réaliser. Le redémarrage de Spawn a attiré des talents tels que Jamie Foxx et Jeremy Renner, mais le projet s’est finalement effondré.

Todd McFarlane espérait impliquer Blumhouse alors qu’il cherchait son script dans divers studios. McFarlane semblait également plein d’espoir après le succès du Joker de Joaquin Phoenix en tant que film de bande dessinée coté R. Maintenant que le redémarrage de Spawn est apparemment mort, McFarlane a parlé du projet en parlant avec Forbes:

«J’ai écrit le premier brouillon du scénario. Si j’avais fait mon travail et écrit un scénario qui comptait, cela l’aurait vendu. Je suis coupable de cette fin pour commencer. C’est pourquoi je suis allé faire produire Jason Blum et j’ai attaché Jamie [Foxx ]et Jeremy [Renner] – pour y ajouter de la qualité. Mon objectif est de continuer à ajouter ce genre de personnes de qualité à tous les niveaux. Plus je peux ajouter ces personnes, moins je deviens pertinent en tant que risque. »

Voici le synopsis du film Spawn 1997:

Comment pouvez-vous vous battre pour le droit dans un monde si imprégné de mal? Comment pouvez-vous protéger ceux que vous aimez le plus de tout ce qui peut leur nuire? Un homme coincé entre la vie et la mort a du mal à sauver la vie de son bien-aimé alors que le manteau et les chaînes de Spawn explosent sur l’écran dans une tornade mortelle de puissance inexploitée, déballée et impitoyable.

Réalisé par Mark A.Z. Dippe, Spawn met en vedette Michael Jai White, John Leguizamo et Martin Sheen.

Spawn est disponible sur Blu-ray, DVD et numérique.

Source: Forbes

