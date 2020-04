Todd McFarlane ouvert à un croisement Spider-Man, Venom et Spawn

Todd McFarlane a révélé qu’il était ouvert à un croisement avec Spawn, Venom et Spider-Man.

Les fans de bandes dessinées ont imaginé des croisements avec des personnages de bandes dessinées d’éditeurs distincts depuis la naissance du médium. L’un des croisements fréquemment proposés parmi les fans est une rencontre entre Spider-Man et deux personnages créés par Todd McFarlane – Spawn et Venom.

Lors d’une interview avec ComicBook.com, Todd McFarlane a révélé qu’il était ouvert à l’idée d’un croisement Spider-Man, Spawn et Venom. Bien que cela ne soit pas légalement possible, Todd McFarlane a noté qu’il envisageait comment l’industrie de la bande dessinée pourrait devoir se tourner vers une histoire d’événement à l’avenir:

“Pour moi, je suis beaucoup plus préoccupé par la façon dont cela a un effet durable, mais, virgule mais, avec où nous en sommes aujourd’hui et sans savoir ce qui va se passer de l’autre côté de la normalité et à quoi cela ressemble même en termes de l’industrie de la bande dessinée, alors je me suis en quelque sorte demandé, allons-nous avoir besoin d’un livre d’événements ou de choses de l’autre côté, pas seulement un ou pas seulement deux, je pense que nous allons avoir besoin d’un tambour stable de leur…”

Todd McFarlane a noté qu’il n’avait jamais eu de raison pour un croisement Venom, Spider-Man et Spawn, mais a ajouté qu’un tel événement pourrait aider à stabiliser l’industrie de la bande dessinée:

“Quelque chose d’aussi fou qu’un Spawn-Spidey [Venom] être, je ne sais pas, peut-être. Je n’ai jamais vraiment eu de raison impérieuse, mais vous savez, si cela tient en partie au fait que cela aide un peu à la stabilité de notre industrie, alors je devrais peut-être recommencer à faire du travail manuel et à faire ma part. Nous devrions tous être de bons soldats quelque part le long de la ligne. Donc voilà. Nous verrons où tout cela va. “

Todd McFarlane a développé un redémarrage de Spawn dans l’espoir d’impliquer Blumhouse Productions. Cependant, le redémarrage, qui aurait mis en vedette Jamie Foxx et Jeremy Renner, a eu du mal à décoller.

Pendant ce temps, Sony devrait publier Venom: Let There Be Carnage l’été prochain en tant que troisième projet de sa série de films Univers of Marvel Characters. Le studio devrait également coproduire un troisième film Spider-Man avec Marvel Studios.

En attendant, les fans peuvent revoir le film le plus récent du crawler, Far From Home, sur tous les formats multimédias domestiques:

Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, Spider-Man doit se mobiliser pour affronter de nouvelles menaces dans un monde qui a changé pour toujours.

Réalisé par Jon Watts à partir d’un scénario écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Far From Home stars Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Numan Acar, JB Smoove, Oli Hill, Remy Hii, Marisa Tomei , Michael Keaton, Jon Favreau, Cobie Smulders et Samuel L. Jackson comme Nick Fury.

Spider-Man: loin de chez soi est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-Ray et DVD tandis que Venom: Let There Be Carnage devrait sortir en salles le 25 juin 2021.