Todd Phillips partage des photos de Joker

Le Joker a remis un Oscar à Joaquin Phoenix comme meilleur acteur et pour le célébrer, le réalisateur du film, Todd Phillips, a partagé dans son compte officiel Insgaram quelques photos du dernier jour de tournage.

«Toutes ces (photos) ont été prises lors de notre dernier jour de tournage. C’était sûrement doux-amer, même si c’était génial, nous avons également vécu une expérience si intense et unique, et tout à coup ça se termine. Quel tour ce film a été et tout a culminé en voyant Joaquin monter sur scène ce week-enda. Merci encore à toute la distribution et à l’équipe. Et surtout aux fans, pour avoir vu à travers tout le bruit et apparu », a écrit Phillips dans son article.

Curieusement, les photographies montrent le tournage de la dernière scène du film et montrent Phoenix concentré et complètement dans le papierl, montrent également la proximité entre le réalisateur et son acteur. Voir les photos ci-dessous.

