Todd Phillips sort de nouvelles images BTS du «Joker» de Joaquin Phoenix

Le réalisateur du Joker, Todd Phillips, a partagé des images en coulisses encore plus étonnantes d’Arthur Fleck de Joaquin Phoenix et plus encore.

Il y a tellement de détails soignés dans le graveleux Gotham City Todd Phillips créé pour Joker. Depuis que Joker a tourné dans les rues de New York, de nombreux décors ont été capturés tout au long du tournage d’Arthur Fleck de Joaquin Phoenix et des scènes qui ne sont pas entrées dans le film final.

Todd Phillips a récemment partagé ses propres images de Joker et en raison de la réponse positive, le réalisateur a décidé d’en déposer d’autres sur Instagram. L’une des images les plus cool est de Joaquin Phoenix dans le maquillage Joker complet et vous pouvez le voir et plus encore.

Espérez-vous que nous obtenions une suite? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du Joker de Joaquin Phoenix:

Le réalisateur Todd Phillips «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration de Arthur Fleck par Phillips, qui est incarnée de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker stars Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Joker est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant DC Films et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube!

Source: Instagram

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.