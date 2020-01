Todd Phillips veut voir un décor de film Batman dans Gotham de Joker – / Film

Alors que nous nous dirigeons vers la prochaine phase de la saison des récompenses, Joker est toujours un concurrent sérieux pour plusieurs prix – d’abord aux Golden Globes de ce week-end, puis il vise les Oscars. Et pendant que nous attendons toujours une annonce officielle d’une éventuelle suite, le réalisateur Todd Phillips a suggéré qu’il aimerait voir un film Batman séparé dans Gotham City de Joker. Mais à quoi cela pourrait-il ressembler?

Un intervieweur de Variety s’est entretenu avec Phillips avant que le réalisateur n’accepte un prix au Festival international du film de Palm Springs et a tenté de faire en sorte que Phillips dévoile les détails d’une éventuelle suite. Lorsque le cinéaste n’a rien proposé de concret à ce sujet, l’intervieweur a poursuivi en exprimant son intérêt à voir plus de cette version de New York – c’est alors que Phillips a suggéré qu’il voulait voir The Dark Knight errer dans cette version de la ville. :

“Ouais, c’est juste un beau Gotham. Ce que j’aimerais voir quelqu’un affronter, c’est à quoi ressemble Batman de ce Gotham. »

Lorsque l’intervieweur a paniqué et a mal interprété les remarques de Phillips comme un discours actif au lieu d’une simple déclaration d’intérêt, le réalisateur a dû intervenir rapidement et clarifier:

“Je ne le fais pas. Je dis, dans l’ensemble – qu’est-ce qui m’intéressait à propos de l’inclusion de Batman dans notre film, quel genre de Batman fait Gotham? C’est tout ce que je voulais dire par ce commentaire. “

Même si je ne me souciais pas vraiment du décor crasseux des années 80, inspiré de Scorsese, de Joker (ou, franchement, du film dans son ensemble), Phillips soulève une idée intéressante: exactement dans quelle mesure l’identité de Batman est façonnée par son environnement spécifique ? Dans ce Gotham particulier, la ville continue-t-elle de décliner rapidement alors que le jeune Bruce Wayne que nous avons vu dans Joker grandit? Est-ce que ce niveau auquel il tombe en ruine et grunginess a un impact sur l’intensité de Batman en tant que combattant du crime? Ou, peut-être plus intéressant encore, Batman doit-il même être Bruce Wayne? Une autre personne affectée par les événements du paroxysme du Joker pourrait-elle reprendre le flambeau immédiatement, au lieu d’attendre que le jeune Bruce soit majeur?

Personnellement, je préfère voir un cinéaste apporter des réponses convaincantes à l’une de ces questions au lieu de regarder Joaquin Phoenix réintégrer le personnage d’Arthur Fleck / Joker dans une suite (même s’il était génial la première fois). Qu’est-ce que tu penses?

