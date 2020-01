TOKiMONSTA et EarthGang se font “frire pour la nuit” dans Trippy Visual

EarthGang de Dreamville a été occupé. Le duo d’Atlanta a débuté sa tournée Welcome To Mirrorland avec Mick Jenkins jeudi, le jour même où son label sort la Revenge of the Dreamers III Deluxe Edition. Récemment, EarthGang a partagé son single “Still Up”, une collaboration vénérée entre Dreamville et le label acclamé, Top Dawg Entertainment.

EarthGang s’est également associé à l’artiste, producteur et visionnaire créatif TOKiMONSTA nominé aux Grammy Awards sur sa chanson “Fried For The Night”. Les artistes ont déposé le visuel réalisé par Romain Laurent qui présente un paysage surréaliste technicolor représentant TOKiMONSTA et EarthGang en train de vivre un voyage psychédélique lors d’une fête à la maison dans les collines.

La piste serait présentée sur le prochain projet de TOKiMONSTA, Oasis Nocturno, dont la sortie est prévue pour le 20 mars. TOKiMONSTA a expliqué comment c’était “de la pure magie” de travailler avec EarthGang, ajoutant: “Tout le monde a un moment où il se sent frit et brûlé, mais Qu’en est-il de ces moments où vous vous sentez frit et tourné? EARTHGANG a apporté sa magie spéciale au studio et nous avons créé quelque chose d’un autre monde. Cette chanson est dédiée à ces moments psychédéliques où notre réalité ouvre un nouveau point de vue. ” Vérifiez-le et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Ne fais pas de promesses, du moins je suis honnête

Je sais que je vais toujours changer d’avis

Je sais que 2020 vient avec le recul

Je sais que les aveugles continuent de diriger les aveugles

Genre, qu’est-ce qu’on va faire? Merde, qu’est-ce qu’on va faire?

Alors qu’est-ce qu’on va faire? Vous vivez tous en boucle

.